1圈圈｜林曉峰離婚無損父子關係　任傾感情事：我擺8成時間畀佢哋

林曉峰（阿Lo）日前上商台雷霆881《1圈圈》接受訪問，即使與太太康子妮感情破裂，但阿Lo指與兩個仔仔林寶及林熙依然相處融洽，可以任傾感情事，又再提起目前自己仍是單身。

阿Lo在節目中透露近況，指現在父子關係良好，青春期的兒子仍願意向他盡訴心事。（影片截圖）

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阿Lo在節目中透露近況，指現在父子關係良好，青春期的兒子仍願意向他盡訴心事，因為他一直付出8成時間與兒子相處，「其實我成日都講，我喺佢哋由細個到呢段時間，基本上我擺咗8成時間畀佢哋。我覺得工作係做唔哂嘅，最重要都係人同人之間嘅關係，所以我就擺好多時間同佢哋玩。我有時仲會帶埋佢哋返工嘅！」

阿Lo笑言現在自己都是「Available」。（影片截圖）

當主持人天欣問：「係咪Friend到連拍拖都可以同老竇講？即係：『老竇，我暗戀嗰個女仔喎！你睇吓張相得唔得呀？』會唔會有呢啲情節？」阿Lo笑言：「佢哋依家咪有嗰啲咩......A0？（A意指Available、單身；數字代表拍拖次數）咁佢哋都會講埋畀我聽嘅。」

林曉峰康子妮育有2個囝囝林寶及林熙。（IG：@Ahlo）

這時主持人阮兆祥問：「如果你拍拖會唔會同佢哋講返？」阿Lo則大方笑稱：「會！梗係會啦！我而家都係Available！」引來全場爆笑。阮兆祥更笑言阿Lo同仔仔關係親密，有機會更可以與他們談論以後的交往對象。

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