JW王灝兒原來係「撲克高手」！　與郭偉亮玩啤肉緊爆粗勁搞笑

郭偉亮（Eric Kwok）、劉浩龍以及谷德昭近日合作拍攝了一個「圓桌德州撲克」節目並安排於YouTube頻道播放，每集更會找不同嘉賓出場與三人同桌較技，更表明沒有賭博成份，不過輸家就要接受大懲罰！繼之前邀請牌技一般般的娜姐周秀娜之後，郭偉亮今次邀請到撲克經驗豐富的JW王灝兒！

JW話獲邀請嘅時候超興奮！（IG@jwchubz）

雖然JW透露自己玩「德州撲克」只有幾年經驗，但節目中的她，無論是架勢、術語、玩法上都表現得儼如老手，就連今次遊戲以外的「德州撲克」玩法和規則亦講得頭頭是道，連在旁的三名男士都大感安慰。只可惜一山還有一山高，不論JW如何努力，還是被Eric Kwok贏足全場，其中一鋪手執「3Q」的JW被對方的「順子」輾壓，搞到JW在攝影機面前仍不忍爆粗。之後的其中一局，JW更一度「ALL IN」輸身家完場。

放心！節目出街有消音！（截圖）

不過，JW玩牌時的肉緊表情與平時在台上獻唱的她有超大反差，不少網民都大讚JW真性情非常可愛！

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