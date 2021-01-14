江嘉敏驚現粗腰漲爆身材親自剖白當中原因　主動向減肥廣告商招手

無綫年度最大型盛事《萬千星輝頒獎典禮2020》經已圓滿落幕，當晚除了各個演藝獎項競爭劇烈之外，紅地氈亦成了一眾女藝人的另一個戰場，事後她們亦紛紛於IG出post分享戰衣的靚相講感受以及答謝Sponsor。而當晚發生了最嚴重一場時裝車禍的江嘉敏 (Kaman) 在事隔3日後，亦有於IG出post同大家開心share。

Kaman自己post的靚相。(江嘉敏ig)

Kaman的一襲透視傷身晚裝將她的身材表露無遺，明顯比前圓潤了不少，甚至有漲爆的感覺，驚現粗腰豬腩肉，極度衝擊視覺。Kaman昨日於她最新的IG story笑指自己：「企直係靚嘅。」並出 post親自剖白變肥原因，還主動向減肥廣告商招手。她又落了Hashtag「#飲食界最佳代言 #要搵減肥代言喇 #辛苦哂我化妝師狂搵又靚又瘦嘅角度幫我影相 #聰明地用手遮住應該遮嘅位置 #連未合作過嘅前輩都話要介紹健身教練俾我識」看來是時候重練昔日Fit爆身形。不過她的粉絲仍大讚她依然好靚女，更表示食得是福。

江嘉敏今年件戰衣，佢話企直係靚嘅！（陳順禎攝）

點擊睇Kaman親自剖白原因IG post原文：

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點撃下圖睇平時幾Fit！

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重溫當晚紅地氈盛況：

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Cap睇唔夠過癮？睇高清：

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