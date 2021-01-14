黃智雯自爆對制服有情意結：我以前做空姐好鍾意套制服

Mandy今次同袁偉豪做夫妻。（葉志明攝）

黃智雯（Mandy）近日接拍TVB新劇《把關者們》，今天（14日）Mandy出席拜神儀式。Mandy這次在劇中飾演一名海關，Mandy其實在TVB都飾演了很多政府機構的執法人員，她笑言：「我冇數過，但我成日都接觸人哋覺得女仔唔會演嘅角色嚟做，好似飛虎、拆彈或者之前都做過CIB卧底部門，同埋我本身都幾鍾意着制服，因為我以前做空姐好鍾意我套制服，所以之後着制服都有情意結。」

而近期Mandy開設了YouTube頻道，拍攝幾條影片都與好姊妹趙希洛（Candice）一起，早前Mandy片中整蠱Candice問對方借100萬， Candice就一口應承，相當有義氣，不過發現被Mandy整蠱後，Candice決定要「報復」好姊妹，大爆Mandy的秘密。Mandy說有很多秘密都不想Candice說出來：「其中有一個好好笑，之前我哋拍《on call36小時》佢係泌尿科，咁個陣我未接觸泌呢個中文字，佢又問我點讀，我就答『必』，之後係大會介紹自己時候就講『我係必尿科嘅趙希洛』咁呢個笑話係十年之後監製同演員都會話我冼咗佢一鑊，但其實唔係，係因為我唔知點讀。」

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Mandy同Candice感情好好：