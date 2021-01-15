雙祥見｜黎耀祥拍火戲場面被困　錢嘉樂被燒到全身甩皮仍死撐

黎耀祥分享自己入行多年嘅危險場面。

做演員難免會遇上動作埸面，喺最新一集《雙祥見》中，黎耀祥提到入行初期拍攝《書劍恩仇錄》時，與飾演其師傅嘅吳孟達其中一場被火燒嘅場面，由於當年仍未有後製，所以只能用真火，兼且無得綵排。黎耀祥表示當燃點之後，火勢十分猛烈，佈景道具不斷倒下，導演為怕有危險，不停催促大家衝出場景，但吳孟達認為當時情況不宜外衝，故一直阻止黎耀祥及其他演員，最後等到火勢轉弱時才離開，並順利完成拍攝。

元華曾在《星星同學會》憶述錢嘉樂被炸到甩皮。(影片截圖)

黎耀祥之後又提到圈中因拍攝場面而被燒傷嘅，不得不提錢嘉樂，他指對方早年做武替時十分認真，試過在拍攝爆炸場面時，因為負責同事提早按掣，搞到錢嘉樂與其他人著火落海，由於無辦法重拍所以就算受傷都繼續拍攝。其實錢嘉樂燒傷呢一幕，他與元華早年曾在《星星同學會》分享過，元華當時表示由於導演多次催促，令負責爆破嘅同事十分緊張，導致錯手提早按掣，而當他拉錢嘉樂上水時，對方嘅皮膚如手套一樣全部脫掉，十分恐怖。而錢家樂亦補充，事後他駕車時被警察截停，並懷疑他醉駕，因當時他沒有眉毛且因為脫皮關係，臉色十分蒼白。

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