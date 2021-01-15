鲁豫有約｜罕有談生母離婚患腦退化症　胡杏兒：對她是一個解脫

現年41歲的胡杏兒，近日接受內地訪談節目《鲁豫有約有一日行》的訪問，除了大談演員﹑家庭﹑愛情生活之外，還罕有地開腔大談生母。直言當年母親的行為似乎有些不負責任，同時亦因為她的選擇失去了同3個女兒的親情。

胡杏兒罕有地大談生母。（影片截圖）

在胡杏兒7歲的時候，她的母親就選擇同父親離婚，拋下三姐妹跟隨父親生活。多年過去了，現在胡杏兒亦已為人母，站在母親立場始終不理解當時媽媽的決定，覺得既然生了小朋友就該負責任，她講道：「說實話因為現在我是個母親，我不能理解她當時的一些行為，她很年輕嫁給我爸爸，22歲生了我大姐，26歲生了我，就三個女兒。我覺得可能當時我們也沒有像現在，有甚麼阿姨﹑保姆，都是她自己帶，可能這也折磨到她，我現在知道帶孩子是很辛苦的一件事。她可能自己也覺得，我這麼年輕怎麼一輩子都奉獻給我孩子，她有點不甘心吧，我覺得。」

胡杏兒在7歲的時候，父母親就已經離婚。（影片截圖）

母親的不甘心造成家庭破裂，同時胡杏兒亦覺得父親亦有一些責任：「我爸爸可能就是不解溫柔的那種男人吧，不懂得去哄她。不開心我媽也找了另外一個人，在我7歲時他們就分開了。對於她來說，很想擺脫這種刻板的生活吧！這是她的選擇。」

現在母親患了腦退化症，對此胡杏兒道：「她也是一個命挺苦的人，現在有了腦退化，不怎麼認得人。得了這個病，反而我覺得是對她一個解脫。不記得好，記性太好反而更痛苦。」言語間充滿好多無奈，的確是家家有本難唸的經。

胡杏兒一字一句充滿無奈。（影片截圖）