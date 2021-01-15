小儀與13型男︱嘴對嘴食冬甩勁甜蜜　關智斌自爆曾異地戀

小儀同關智斌到主題公園拍拖，相當甜蜜。

由阮小儀主持的香港開電視節目《小儀與13型男》，今集邀請「男神型」關智斌（Kenny）擔任小儀約會對象。二人到主題公園手拖手玩旋轉木馬、過山車等，期間他們更浪漫地嘴對嘴一起吃冬甩，當兩人鼻尖相碰時，小儀立即興奮大叫：「私底下好少有呢種感覺，原來係咁得意嘅，掂鼻哥都有一種挑逗感覺。」

關智斌同咀餵冬甩，小儀話掂到鼻哥都有一種挑逗感覺。（影片截圖）

小儀認為在娛樂圈中要找到另一半比較吃力，Kenny表示認同，他說：「自己圈子好難有戀愛發生，喺第二個地方可能容易啲、冇咁多包袱，老實講，做藝人係會有少少光環，當出到街啲人見到你嘅時候會『嘩，小儀呀！』，但當同一個人有關係時，呢個濾鏡某程度上阻礙咗真誠發展，所以去第二個地方，濾鏡冇咁重，嘗試異地發展吓（感情）可能好啲。」Kenny又分享自己異地戀的小小經驗：「我有冇試過？梗係有啦，點會冇呀。感覺好開心，香港比較少坐公共交通工具，喺外地時兩個人一齊坐公共交通工具，坐電車周圍去，好開心。」