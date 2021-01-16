Netflix《冥想指南》喪食、跑步皆可入定？「動冥想」顛覆你想像

一定要靜坐才能冥想嗎？Netflix原創影集《Headspace冥想指南》（Headspace Guide to Meditation ）打破大家對冥想的想像！聯手打造節目的「Headspace」創辦人Andy Puddicombe更出書教路，懶得坐定定花幾小時煲Netflix的話，一睇《冥想正念手冊》書評，短短幾分鐘即刻學識冥想！（編按）

前言

最近，〝冥想與正念〞的非常的火紅，尤其是在矽谷那邊的科技創業圈，大家都在推行冥想與正念。而且研究還指出，冥想正念對身心健康眾多層面都能夠產生有益的影響，從提升專注力和生產力，到紓解壓力與焦慮、幫助睡眠、減重、改善人際關係、改善皮膚病、提高受孕機率等，從各方面幫助我們提升生活品質與幸福感。

這深深引發我的好奇心，為什麼冥想這麼厲害？既然冥想這麼多好處，那一定要來學習一下，所以我在坊間去翻了很多冥想的書。大部份的書籍都是提倡〝冥想〞的好處，有的甚至會提到宇宙的奧秘跟冥想的關聯，讓人充滿〝敬畏感〞；可能這個敬畏感讓我覺得〝敬而遠之〞，我在實際的冥想練習之中，我總是靜不下心來，很容易走神，覺得自己沒有這個天份。

在讀書會的朋友群當中，有一位朋友推薦了一本書籍：《冥想正念手冊》（冥想指南／Headspace），看書的腰封寫著〝比爾蓋茲2018年度唯一推薦大腦潛能開發書籍〞。心想：「我靠，比爾蓋茲唯一推薦耶，那應該很厲害」，所以就認真的拜讀了這一本書。

在讀的過程當中，發現這一本書在講解非常的淺顯易懂，不儘有畫面感，還有很多實際練習的引導教學。最重要的是，我終於理解了什麼是〝正念與冥想〞，有一種被打通任督二脈的感覺，原來之前一直理解錯了，所以才會覺得自己無法進行冥想，在這本書的引導之下，我慢慢找到自己冥想的方法了。

在這邊，我想要來分享書中重點和一些自己的收獲與心得，大家若有其他心得，歡迎再留言區一起討論。在開始之前，我們先搞清楚三個名詞的定義：〝正念、冥想、頂空〞，理解這三個名詞在後續對我們的練習會很有幫助。

什麼是〝正念、冥想、頂空〞？（點圖放大↓↓↓）

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冥想的基本練習（點圖放大↓↓↓）

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冥想的基本練習：藍天（點圖放大↓↓↓）

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冥想訓練：「Take 10」

當我們對冥想有了一些基本概念之後，我們可以開始來進行我們的冥想訓練了。這本書我覺得很棒的地方是，它告訴我們每天只要 10 分鐘的冥想訓練即可，而且冥想除了我們傳統的〝靜冥想〞，也可以做〝動冥想〞，不必侷限在我們傳統認知中，只能〝打坐式〞的那一種冥想。

我們來談談書中的〝Take 10”，在這邊先列出Take 10的練習方法。（點圖放大↓↓↓）

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冥想的多形式（點圖放大↓↓↓）

讀後心得

每個人都有自己適合冥想的方法，我自己在做靜坐冥想的時候，總是無法持續太久，似乎有一種對時間的焦慮症，覺得這樣很浪費時間，又或者心思很容易飄走；不過作者也告訴我們，這都是一開始冥想者的正常狀況，不用太苛刻自己，只要持續下來，就會愈來愈好。

讀書會的書友有一次提到，其實冥想有分〝靜冥想〞和〝動冥想〞，剛好符合書中作者提到的，冥想有各式各樣的形式，我覺得初期可以先找到適合自己的方式。對我來說，初期用動冥想（運動冥想）就很適合我，因為讓自己動起來，似乎比較不容易這麼的焦慮，而且運動完後有一種通體舒暢的感覺。

另一方面，這本書還有提到〝睡眠中的冥想〞，也超適合我，我持續做了一個星期之後，發現自己比較容易進入睡眠了，而且隔天早上精神狀態都不錯。

從動冥想、睡眠冥想開始，我覺得這是一個很好的敲門磚，讓我慢慢體驗到放鬆和察覺自我的感覺，覺得目前自己愈來愈能進入〝靜冥想〞的部份。

這本書給我是大的啟發是〝正念〞，所謂的正念指的是專注於在下，察覺你正在做的事情和你身在何處。平常唯一需要做就是覺察，最簡單的方法，就是找個焦點，每當你心智開始漫遊、失焦時，只要把你的注意力轉回原來的焦點即可。

正念的一個好處是，你不需要一天當中抽出時間來練習，它只是要訓練心智專注於當下的行動，別迷失於其他思緒中。我們可以將正念應用在一整天的活動上，只要記得，不論何時，不論正在做什麼，都完全保持專注在當下。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Gimmy，原文：《冥想正念手冊》】