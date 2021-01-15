內地數據平台就二手明星周邊總結脫粉明星　防彈少年團斷層第一？

日前，內地權威數據平台「第一財經商業數據中心」就出坑、脫坑、退坑、脫粉4個關鍵詞對二手交易平台閒魚進行統計，總結出去年十大脫粉最多明星。

大部分粉絲追星，都會花費不少錢購買明星周邊產品，當中不乏昂貴之物，因此脫粉後會在二手平台進行交易，希望有心人「收留」。十位明星當中，有一半都是韓國藝人，當中防彈少年團更出現斷層第一，最大的原因應該是曾經被指「反華」；排名第二的男團EXO因去年年初成員CHEN突然宣布婚訊，且女友已懷有7個月身孕，令粉絲震驚，在網絡掀起軒然大波，10月燦烈又被自稱前女友的網友爆出負面新聞，再度引起粉絲轟動；而女團Red Velvet則是Irene被造型師控訴無禮、態度惡劣，以及Yeri在悼念朴智宣時配大笑照片，被網友鬧爆；男團Monsta X或是因為元虎退團的事繼續發酵；位列第10的姜丹尼爾也或因爆出與志效的戀情而脫粉，不過已於去年分手。

國內藝人方面，朱一龍被爆已結婚產子，指其三代還宗；選秀出道的R1SE成員夏之光曾被影到拍拖，另一成員焉栩嘉遭女友控訴腳踩兩條船、冷暴力等；鹿晗或因拍拖、事業不作為而脫粉，而最無辜的要數肖戰，去年2月尾因粉絲舉報同人文小說致網站被禁，導致事業停滯，還被不停翻出黑歷史，沉寂大半年才慢慢復工。

不過，雖然閒魚是二手平台，但也不排除有商家在此出售明星周邊，更有可能是因為人氣高，所以出售的產品多，因此也不能完全說明販賣周邊多的明星，就是脫粉。