苑瓊丹做「龜婆」賣雞包辦一條龍服務：老公朋友試過啲雞都話正

苑瓊丹近日為自家品牌「Lun廚與Din娜」拍攝新一輯宣傳片，苑仔以「龜婆」造型上陣推銷自家品牌出品的雞煲及火鍋食品。她指受到疫情影響，很多電影工作都要被迫取消：「今日賣雞嘅熟餸包，梗係要扮『雞』嘅造型啦！本來有部戲叫我去橫店拍攝，都預咗要隔離14日，後來得知收緊政策，要隔離多14天，如果搞掂晒劇組都差不多煞科，日子又近過年，唯有忍痛推卻，專心香港搞生意。」

苑瓊丹以「龜婆」造型拍廣告，推銷自家品牌出品的雞煲及火鍋食品。

她直言「熟餸包」只是其生意版圖第一步，現正計劃連凍肉生意都做埋：「一來凍肉損耗冇咁大，二來我成日去買凍肉，咁益人不如益自己！做食品生意我都叫有啲信心，因為我都鍾意買餸，咁冇咁易比人呃。」

苑瓊丹早排賣即食瞥肉。

苑瓊丹更自言今次的做雞的熟餸包反應相當好，賣出前送給朋友和老公試食，個個都讚好：「我老公同朋友試過啲雞都話正，個個食到流口水！佢哋仲讚啲雞好嫩好滑，有肥有瘦，啱晒唔同人士唔同口味。」

苑瓊丹近年積極開拓食品市場。（資料圖片）

新春在即，苑仔婉拒拜年邀請，揚言「勒住個荷包」拒派利是：「新春都係留喺屋企㗎啦，為咗保持社交距離，唔好嚟搵我拜年啊，我唔會派利士㗎！但係如果冇熟煮團年飯，打比我啦，我搵啲熟餸包比你過年！」

苑瓊丹真係賣雞。