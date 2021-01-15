早霸王｜男聽眾唔上進遭分手　森美：你要真心想改變而唔係為追女

男聽眾亞B因為唔上進，所以被分手，他希望藉《早霸王》挽回戀情，之不過，世事嘅嘢（尤其是感情），好多時都難以估計……

男聽眾因女友父母反對 ，所以三年來拍拖都唔可以太光明正大。（影片截圖）

亞B同女友拍拖三年，不過對方父母反對，令佢哋好多嘢都要偷偷地進行，生日或大時大節就更係無可能一齊過。「有時食飯都喺車，又或者喺車同佢吹生日蛋糕。佢最初覺得同我係有將來，但呢三年可能佢太攰，所以選擇分開。」亞B表示為了令女友安心，曾經試過打兩份工，但其後女友將他與友人比較，指對方願為另一半修讀degree，又指他寧將時間用來打機都唔好好為未來作任何打算。「佢呢一年轉咗工，又讀master，佢好努力同時亦有問我『呢一位做過咩』，直到12月分手。」

女友自己報讀了碩士課程 ，男聽眾顯得更唔上進。

分手後，亞B打工之餘亦報讀了課程，希望用行動給予對方信心，又擔心如果當下唔做任何嘢將來會好後悔。森美聞言後表示：「如果一個力求上進嘅人，好多時間唔係為咗人哋做自己要上進嘅事。係要為自己，同埋你有方向，你話為屋企打四份工的話，你總有一日會後悔，呢個你要明白。你而家所做係真心覺得需要，而唔係為咗追女仔，呢個好緊要。」森美又寄語亞B要進化成「better me」，萬一將來有所作為，隨時能有更多選擇。

當男聽眾以為有挽回嘅空間時，原來對方已經有另一半，睇嚟「唔上進」呢個只係分手藉口，而非真正理由。（影片截圖）

電話接通前度亞妹後，談及感情狀況時，亞妹竟然係表示「OK」並透露有拍拖，但由於並唔抗拒與亞B對話，所以森美都將雙方電話接通，當亞B表示願意進步、希望可以有多次機會後，亞妹只係保持沉默，最後先講出「加油做好你而家要做嘅嘢，其他嘢唔好諗住。」係囉，人哋都已經極速展開新戀情，亞B仲有任何空間可言咩?之不過，據亞B所講，二人都只係分手一個月，亞妹「復原」進度都幾快喎。