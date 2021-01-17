尹STAY｜鄭有美多災多難切手指又困浴室　朴敘俊暖男舉動神救援

由「羅PD」羅䁐錫打造的南韓人氣綜藝節目《尹STAY》，最新一集收視10.212%再創新高，5人要準備14人份料理忙到攤，主廚鄭有美還疑似不小心切到手指，而多災多難的她隔天還被關在浴室內！

《尹食堂》新一季改經營起接待在韓外國人的「韓屋民宿」，取名《尹STAY》，除有元老班底尹汝貞、李瑞鎮、鄭有美回歸，第二季「最帥打工仔」朴敘俊和《上流寄生族》演員崔宇植也加入團隊。第一晚就有14人入住，眾人為了準備14人份晚餐忙進忙出，李瑞鎮直喊太累了：「感覺到小腿一直在上上下下！」鄭有美下廚也出意外，最後把手指包成像紅蘿蔔一樣粗，讓網友直呼心疼。

鄭有美下廚超級大頭蝦？竟然忘記做飯跟湯……（點圖放大逐格睇↓↓↓）

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鄭有美慘事還不只一樁，她早上起床到浴室準備洗漱著裝上班，要出去時竟發現浴室門被床墊擋住打不開，被反關在浴室裡，幸好貼心的朴敘俊在上班前，到她的房間關心詢問：「姊姊妳還沒出門吧？」她趕緊求救：「幫我開一下門，我被關在裡面了！」才化解受困危機，兩人也因為這個意外狀況爆笑，朴敘俊還笑虧：「真的是很無言！」

朴敘俊神救援被困的鄭有美（點圖放大逐格睇↓↓↓）

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崔宇植在民宿裡負責接待工作，不時會和客人閒話家常，其中有一組外國客人問他：「你是演員嗎？」崔宇植回應：「是的，你們看過《上流寄生族》嗎？我是裡面的小兒子，一直抱著石頭的那個人。」讓看過這部國際電影的客人恍然大悟，驚呼自己竟沒在第一時間認出大明星，直說：「太神奇了」！

外國「韓粉」竟沒認出《上流寄生族》崔宇植？（點圖放大逐格睇↓↓↓）

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崔宇植也笑著解圍：「因為我現在頭髮長得很長，所以大家都認不太出我。」等崔宇植離開，客人立刻上網惡補資料，還自責說：「我們沒認出他來，不會讓他感到心裡不舒服吧！」下一秒又立刻打電話給在國外的家人炫耀：「今天去民宿被《上流寄生族》演員接待，簡直像做夢一樣！」

新一集中，羅PD又宣布有「突發事件」，還說「不知道這算是好消息還壞消息」，讓大夥表情緊張又凝重，隨後得知是原定第二天要來的其中一組四口之家客人取消來訪，讓第二天的9名客人變成5名客人，李瑞鎮和朴敘俊頓時藏不住笑意，還假裝可惜說「我們都準備好了耶」，眾人也直呼鬆了一口氣，朴敘俊還開心說：「簡直要敲鑼打鼓了。」

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