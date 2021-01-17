諸葛紫岐曬逾百萬巨鑽海藍寶石閃盲眼　老公旗下公司被追債零影響

現年37歲的諸葛紫岐（Marie）自於2012年嫁入豪門，與坐擁億萬身家的Neway二公子薛嘉麟結婚後，即由模特兒搖身一變成名媛闊太。她經常在IG高調大曬各種奢華行頭，相當富貴！前年更有傳她豪擲2億港元購入4千呎半山豪宅頂樓Penthouse相連單位。

Marie的豪宅早前曝光了。(諸葛紫岐ig)

日前Marie就被影到外出逛街時，周身名牌加珠寶首飾，其中左手戴着的一隻目測約8卡的巨鑽戒指，價值逾百萬港幣，而右手戴住的一隻海藍寶石戒指，價值約20 萬，行頭真是閃爆眼。根據業內人士透露，海藍寶石貨源極之罕有，甚至要在拍賣行才找到靚貨。

Marie手上戴着巨型鑽戒。(諸葛紫岐ig)

Marie老公薛嘉麟旗下的星娛樂唱片公司，自2018年開始便多次被追數，包括被入稟追討300 萬牌權費。至於Neway 卡拉OK因近年生意額暴跌，公司屢被入稟追數，上年被指拖欠東亞、英皇等唱片公司近100萬版權費。Neway位於旺角中心及銅鑼灣CEO兩分店，早前再被業主入稟高院追討欠租逾3,378萬元，還有利息及其他雜費等，有指公司更要放售旗下粉嶺總部來套現。不過，Marie的少奶奶生活似乎並未受到影響。

點撃下圖睇Marie的奢華行頭：

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點撃下圖睇Marie的香港豪宅以及加拿大屋：