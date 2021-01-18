周柏豪遭粉絲割席感心痛　強調不被情緒影響：有責任要活好自己

周柏豪剛於周日晚（17/1）舉行的《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》中奪得「最受歡迎男歌星」、「最佳演繹男歌星」、「勁歌金曲獎」三個大獎成大贏家，柏豪表示不敢有成大贏家這樣的想法：「其實呢兩年我工作都係想照顧好屋企，因為屋企老人家又多，而且家族又多小朋友，要照顧整個家庭和幕後團隊，我覺得做好真正的自己和活好自己才是真正的大滿貫。」

柏豪係今晚大贏家。（葉志明攝）

另外「最受歡迎男歌星」這個獎項是《勁歌總選》舉辦38屆以來，首次同時頒給兩人，對於這樣奪得「最受歡迎男歌星」，會否覺得此獎的份量攤薄了一點？柏豪回應指：「唔會覺得係分薄嘅，時代要轉變下，一定會令人覺得唔習慣，但我自己覺得能夠咁努力嘅人拎到呢個獎係值得，因為胡鴻鈞係非常大家值得支持嘅一個歌手，勤力、有禮貌，彈一首好琴、唱歌又好聽。」

柏豪對和胡鴻鈞一起拎獎是非常開心。（葉志明攝）

2020年，柏豪僅推出一首歌曲《劫後餘生》也能在頒獎禮取得好成績，尤其實在香港電台的《第43屆十大中文金曲》奪得「男歌手金獎」，但遭不少網友否定，他說：「其實我入行2007年到依家2021年，我諗我入行每年都有唔同聲音，我都習慣咗咁去面對，可能最近網路上多咗一啲話題關於我，好多事都放大咗。」

柏豪拎獎覺得唔需要顧慮太多。（葉志明攝）

要說最近柏豪也是網路熱話人物之一，因為他早前與陳柏祥出席一個清談節目時候說了一番反對社會暴力言論，令不少歌迷紛紛表示跟他割席，「當然一路支持自己嘅人，因為我突然一啲言論去到所謂割席，甚至整爛晒啲CD，當然係一件傷心事，但對我嚟講會有啲唔開心，我都係人嚟，但係我唔能夠停留呢個情緒太耐，因為我屋企人，幕後啦，我嘅情緒我嘅一舉一動其實好影響佢哋，影響佢哋生活，所以我有一個責任要活好自己，唔可以停留呢個情緒太好，做好作品，令支持我嘅人唔好失望就足夠。」

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