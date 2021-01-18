袁偉豪被網友封「醜男」終於嬲完　自爆忍咗３年、一次過爆發！

昨天奪下新人獎。（影片截圖）

昨天（17日）舉行的《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》已圓滿結束，各個獎項都塵埃落定。現年39歲的藝人袁偉豪（Ben）竟然會得到「最受歡迎新人獎」，這是他首次在音樂頒獎禮得到的音樂獎項，對於這個年紀才獲得新人獎，他絲毫不尷尬，認為如果計年資確實不算新人，但是以做音樂來說也是剛剛起步！

而早前出席《萬千星輝頒獎典禮2020》時候，出席紅地毯時候被網友指Ben婚後樣貌質素有明顯下解，直接笑他為「醜男」，對於一眾網友的批評，他事後也在IG千字文反擊，在昨天接受傳媒訪問時候都表示自己都是人也是有情緒的，確實是心情有一點低落，更有點生氣，不過已下了火，他直言：「覺得件事好似沒完沒了咁，坦白講我可以唔理，但我重視佢哋嘅評論，集合咗3年嘅評論，我已經忍咗好耐，畀啲回應大家。我知道只係好小撮朋友，但我冇得罪佢哋，有時太苛刻累積咗好多負能量，我都唔想屈到自己唔舒服同唔開心，呢個時代同社會可以表達自己意見，大家都有自由，我都講過佢哋嘅批評令我做得好啲，但有時冇辦法踩完10幾個鐘又做嘢。我2日冇食嘢，費事又被人話肥腫，唔使踩得太盡。」

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