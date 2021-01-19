蔡思貝傳忽然富泰升呢搬去獨立屋　連曬兩個Hermes手袋加名牌鑽飾

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-01-19 17:02

出爐TVB視后Sisley蔡思貝，近年劇接劇無停過，而緋聞亦都係一樣從不間斷，最新一單就有佢放棄胡鴻鈞，被已有家室嘅年輕才俊瘋狂追求更陷第四者疑雲，報道指該名年輕才俊已結婚，台慶頒獎禮當晚男方更出動7人車兼司機接管接送， Sisley喺1月18日出席活動時回應：「其實我覺得有啲錯愕，唔認同我唔緊要，但可以有一刻戥我高興，自己都有努力嘅，希望大家見到我努力工作，有時可以獎勵下自己啦，（話你「小四」有否難受？）其實唔係事實嘅嘢我係唔回應，入行以來，唔係事實嘅嘢我都冇乜特別會去澄清，我只會做好自己，希望大家用雪亮嘅眼睛同時間去睇啦，而架保姆車係我租返嚟，唔存在話佢俾部車我用。」

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不果周二（19日）又有新傳聞，有雜誌報道指Sisley去年為男方公司拍金飾廣告後，就被熱烈追求，呢位年輕才俊不時於網上炫富，經常分享百萬名錶、名酒、跑車以及曾在家中數1億銀紙。報導指Sisley受其影響變得富泰，除咗連曬2個加埋近30萬嘅Hermes手袋，名牌耳環圍巾，更由北角舊樓搬到西貢匡湖居獨立屋。我地就呢件事聯絡過蔡思貝，但暫未回覆。

點擊睇睇近日蔡思貝行頭：

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西貢匡湖居：

點擊睇返Sisley去年為金業廣告出席宣傳活動的相片：