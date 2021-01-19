劉佩玥IG寫「咁多大話」被指暗諷蔡思貝 ：冇諗過大家咁關注

撰文： 吳子生 最後更新日期： 2021-01-19 17:52

劉佩玥（Moon）不時在IG曬靚照發文表心跡，昨晚亦不例外上載托腮甜笑照片，並發文留言：「心存感恩，自強不息，沒有埋怨別人的藉口，撫心自省，信念堅定，沒有走不下去的理由」。直到深夜，阿Moon再次在限時動態發文：「講咁多大話，仲要不停讚自己，你好唔好意思」，似有暗示。引起網民留關注留言：「講緊蔡思貝？」

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究竟Moon係講緊邊個？（IG圖片/@arryuu）

阿Moon IG被網民質疑暗示蔡思貝。（截圖）

今日（19/1）阿Moon出席無綫劇集《堅尼地愛堅尼地》宣傳活動時，就此事接受《香港01》訪問說：「其實我只係想藉著平台抒發下情緒，我唔知道幾隻字會有迴響。（工作壓力？）其實又唔關工作壓力事。（朋友？）其實嗰個又唔係朋友，喺邊一個我就唔會講。亦都唔想將件事發酵，冇諗過大家咁關注。（網民好關注，話你指視后蔡思貝！）唔關事！絕對唔需要去猜係邊一個。我覺得講大話嘅人實在太多，所以做好自己就Ok。」

阿Moon直言在IG提及的人不是朋友關係。（陳順禎攝）

阿Moon續說：「大家唔使估，再估落去都冇乜意思。其實件事唔係影響到我嘅。（你唔怕對方知你講緊佢？）我又唔覺得佢知唔知喎。（唔怕撞口撞面？）有得佢啦！唔想再多講件事嘅內容。我覺得每個人都有佢嘅優點同缺點，最緊要係重視自己做好自己。（驚唔驚對方背後放箭？）唔驚呀！冇乜箭話中唔中嘅！我一向都係敢言嘅人嚟，喺自己平台抒發感受係冇問題嘅。」

睇埋阿Moon活動同IG靚相：