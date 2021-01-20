朱茵8歲囡囡靚樣曝光唔再似黃貫中　愈大愈靚被網民大讚美人胚子

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-20 12:30

女神朱茵與老公黃貫中（Paul）相戀13年，二人在2012年結束愛情長跑結婚，並於同年誕下女兒黃鶯（乳名叉燒包）。朱茵婚後已淡出幕前的演出，亦鮮有公開囡囡的樣貌，對囡囡十分保護。不過年前Paul就激罕與朱茵以及囡囡一家三口一起參演內地親子真人騷《想想辦法吧！爸爸》，讓囡囡的樣子曝光。該節目於去年10月播出，當時一眾網民都認為叉燒包遺傳了爸爸的基因，長得很像爸爸：「兩父女成個餅印」、「囡囡係迷你版Paul」，又大嘆浪費了朱茵的基因很可惜。

Paul與囡囡小時候。(黃貫中IG)

日前有網民於社交網post了他們一家三口的最新合照，並留言表示：「有誰認識他們，大家猜猜他們是誰？」該名網友透露自己在澳門一家餐廳偶遇朱茵一家三口，朱茵身穿黑色外套搭牛仔褲素顏出鏡，依然好漂亮，而她老公Paul看來就明顯比前發福了不少。至於他們的女兒叉燒包更成為了焦點所在，現年8歲的她長高了，而且樣子長的越來越似媽咪，五官輪廓愈來愈標緻秀氣，網民紛紛留言大讚她靚女：「終於長得像媽咪了」、「變翻版朱茵了」、「是一個美人胚子」、「朱茵的基因贏了漂亮的一仗」。

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