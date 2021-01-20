戴祖儀小背心出席活動曬減肥成果：跑咗步一個月!

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-01-20 18:45

戴祖儀（Joey）主持的《港產旅行團》今天（20日）舉行記者會，出席記者會Joey穿了動背心以及露腰，Joey指最近開始重拾跑步，所以才敢這樣出席這活動：「我都Keep住堅持咗一個月，但因為前日隻眼做咗激光矯視手術，所以唔可以做住激烈運動，之後先繼續跑。」

Joey預告節目中會與另一名女拍擋曾淑雅（ Jumbo）浸浴。（葉志明攝）

Joey本身一直穿戴隱形眼鏡，突然之間去做激光矯視原來因為惠英紅，她說：「呢個係關乎我去拍《刑偵日記》嘅時候，我一直戴隱形眼鏡，咁飾演我媽媽嘅係紅姐，個時戴隱形眼鏡佢同我講『妳嘅瞳孔都係戲，所以最好就唔好戴隱形眼鏡』我一直都記住呢句說話，當我有時候休息我就去做呢個激光矯視，咁為我演藝又好，唔同方面又好，希望有更好進步。」

Joey原本有500多度近視。（葉志明攝）

另外今天早上Joey IG原本發布了新帖子說將會推出新歌，更找來她很喜歡的男性來飾演Mv男主角，怎知道下午時候已經刪除了這帖子，所以一切也不能公開，她說：「我出完呢個post之後十分鐘就收到經理人訊息講有啲變動，所以就唔知去到幾時先有得出呢首新歌，但都應該今年嘅事，大家保持期待。」

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