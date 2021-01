璀璨帝國｜軍火商後人Anna身家逾46億　網民：阿姨我不想努力了！

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-01-20 20:11

Netflix真人騷影集《璀璨帝國》紀錄了現實亞裔富豪名媛的離地生活,為了在名流奪得更高地位而你爭我奪瘋狂炫富,猶如現實版《我的超豪男友》和《花邊教主》(Gossip Girl),上架不足一星期,旋即登上各地點播排行榜的頭5位。

《璀璨帝國》(Bling Empire)已在Netflix上架。(Netflix)

《璀璨帝國》幾乎每集都上演「八婆嗌交」戲碼,Juicy程度直迫《Keeping Up with the Kardashians》,而節目中絕對不能錯過台裔頂級貴婦Christine Chiu和「比華利山王后」Anna Shay的明爭暗鬥。被觀眾狠批「弱智冇腦」的Christine自命非凡,當Anna回到洛杉磯後,害怕對方會地位受威脅而不斷冒犯Anna,自以為是的態度簡直神憎鬼厭,忍不住邊看邊罵!

Anna身價估計逾46億港元

如果要計身家,Christine根本同Anna冇得比。這位近60歲的超級女富豪Anna,是俄羅斯軍火商的後人,父親Edward Shay是從事軍火生及國防科技生意,媽媽是日美混血兒,身家估計達6億美元(約46.8億港元)。在節目播出後Anna隨即成為觀眾的焦點,不少人都認為軍火商賺回來的錢都是不乾淨,為人一定是心狠手辣,更會做出不見得光的交易。不過Anna卻為人爽直,做事總是親力親為,對朋友更是好到誇張。看完節目都對Anna另眼相看,改變了富豪自我中心只懂炫富的印象。

送數十萬鑽石手鏈予好友作生日禮物

Anna知道模特兒Kevin並不是有錢仔,故特別請名牌Dior派出專人帶最新服裝系列到家中,並邀請Kevin前來試衫,合身的衣服鞋履全部都送給Kevin,雖然價錢對Anna來說不算是甚麼,卻令Kevin感動不已。Anna對身邊的好友都非常好,除了邀請了Kelly到巴黎過生日,更不時動用私人飛機接法籍好友Florent請對方來洛杉磯陪Shopping,更特別為Florent舉行豪華派對,兼送上數十萬鑽石手鏈做生日禮物,寓意兩人的友誼永恆。

另外,節目另一焦點就是Christine跟Anna的明爭暗鬥。話說Christine刻意戴上一條Louis Vuitton高級訂製鑽石項鍊出席Anna的派對,更直接問Anna是否認得這條名貴手飾。可惜向來花錢從來不看價錢的Anna根本沒有心要跟Christine鬥,更因而大感不悅,為了教訓Christine就特別將她的座位調至遠離主人家的位置。

在節目中兩人有多次「對戰」,有大批網民看到沒有教養的Christine被Anna教訓,不禁大呼大快人心。有人大讚Anna雖然超級有米,但對朋友這麼好確實是非常難得,更笑言:「如果刻意同Anna做朋友就好喇!」、「Anna我不想努力了!」

