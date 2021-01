撰文: 張嘉敏 最後更新日期: 2021-01-21 16:11

靚媽岑麗香 (香香) 自從於2019年3月誕下仔仔Jacob之後,便主力在家中照顧仔仔,減少了幕前的演出。她亦曾於IG出Post跟大家分享她的育兒點滴,並公開仔仔的得意樣子,對上一次是去年7月她親自操刀為Jacob剪頭髮時所post的照片。香香昨日 (20日)又再post了仔仔的照片,事隔近半年,Jacob已經長大了不少,她留言表示:「This guy..... growing up a little too fast for my heart」感嘆仔仔長大得太快。相中可見Jacob樣子長得比較似爸爸,但眼睛就似媽咪,擁有長長的眼線和眼睫毛,一身打扮相當型仔,是個小正太。