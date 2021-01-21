拜登載入門Rolex出席典禮　第一夫人Jill Biden服裝顏色有寓意

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-01-21 20:55

美國總統當選人拜登（Joe Biden）與Kamala Harris於20日宣誓就職總統與副總統，雖然受疫情影響，整個就職典禮略顯冷清，但邀請到樂壇天后Lady Gaga、Jennifer Lopez、Katy Perry等明星演出，現場的服裝更是一大亮點。

拜登身穿Ralph Lauren海軍外套，佩戴Rolex手錶，新晉第一夫人Jill Biden以 markarian定制系列亮相，演繹同色系疊穿，海洋藍與天空藍結合的羊毛斜紋軟呢外套搭配雪紡拼接連身裙，領口以Swarovski水晶裝飾，端莊典雅。Jill的這身造型並非來自奢侈品牌，而是選擇了由紐約設計師Alexandra O’Neill於2017年創立的新興品牌，她解釋道，這個藍色代表信任、自信與穩定，同時藍色也是民主黨的代表色。

美國歷史上第一位女性、黑人和南亞裔的副總統Kamala Harris（賀錦麗）同樣是同色系風格，由黑人新興設計師Christopher John Rogers操刀的亮紫色連身裙與過膝大衣，搭配W.Rosado珍珠項鏈，低調莊重又有氣勢。紫色代表團結，而共和黨的代表色紅色與民主黨的藍色相結合就是紫色，看來Harris相當花心思。而她的丈夫Doug Emhoff也選擇了Ralph Lauren的套裝。

Harris與丈夫Doug Emhoff。（GettyImages）

另外，前前第一夫人Michelle Obama也以同色系造型出席，一身酒紅色疊穿霸氣十足，金色腰帶highlight成個裝束，氣場滿分。服裝來自黑人設計師Sergio Hudson 2020秋冬成衣系列。

Michelle Obama氣場十足。（GettyImages）

而剛剛卸下「第一夫人」頭銜的梅拉尼婭（Melania Trump）在稍早以全黑造型搬離白宮，由內到外，由上到下全是名牌加身，Bottega Veneta太陽眼鏡，Dolce & Gabbana連身裙，CHANEL黑色短外套，Christian Louboutin高跟鞋，以及Hermès黑色鱷魚皮Birkin。有趣的是，外媒還將兩位新舊第一夫人的着裝進行比較，發現Jill Biden全身加埋，也敵不過梅拉尼婭的手袋。

不難看出，Jill Biden與Harris都在服裝上花了些小心思，且統一選擇撐美國年輕設計師，而22歲女詩人Amanda Gorman的頭箍與黃色大衣則出自PRADA。另一方面，出席就職典禮的明星們也都以名牌服飾登場。演唱美國國歌的Lady Gaga身穿Schiaparelli高定禮服，誇張的正紅色綢緞裙擺設計感十足，但最搶眼的，要數她佩戴的金鴿胸針，象徴和平；Jennifer Lopez以CHANEL 2020秋冬成衣系列的白襯衫與大衣亮相，永恆經典，簡潔莊重；夜晚Katy Perry表演的禮服與老公Orlando Bloom的西裝套裝都來自Thom Browne。