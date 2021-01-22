鄭爽代孕風波︱被爆拖欠52萬　要生殖中心負責人領養否則不找尾數

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-01-22 01:30

現年29歲的內地女星鄭爽日前被爆出代孕棄嬰風波，掀起社會熱議，亦因為此舉疑似觸犯內地法律，結果遭廣電總局點名批評為劣跡藝人，點名全面封殺。周一（21/1）又有報道指，有自稱是鄭爽和張恒在美國的代孕機構的負責人爆料謂鄭爽拖欠6.8萬美金（約52萬港元）代孕費的尾數。

鄭爽與前男友張恒的合照。（微博）

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據悉，西海岸生殖中心的負責人梁波接受內地媒體《法人雜誌》專訪時，怒斥「鄭爽是我們服務過的人品最差的客戶，沒有之一。」

他透露，鄭爽和張恒於2018年找他們進行代孕服務，選購了不選擇性別的套餐，索價為16.8萬美金（約130萬港元）。但完成服務後，鄭爽既遲遲不找尾數，更表明不要這兩個小孩，並要求梁波領養，承諾每月將給予對方3萬人民幣（約3.6萬港幣），否則就拒絕付清尾數。

廣電局發文封殺鄭爽。(微博圖片)

他續爆料，指當初鄭爽和張恒得知受精成功相當開心，更給利是予工作人員，但事後兩人卻對小孩不聞不問。直到代母懷孕7個月後，鄭爽才提出不要小孩。雖然鄭爽和張恒都不想要這兩個小孩，但直批「鄭爽是人都不認，也不管」，而張恒就每月負責孩子的奶粉錢和其他費用。

「華鼎獎」決定撤銷鄭爽早年獲得的獎項殊榮。（鄭爽微博圖片）

梁波又提到，因為鄭爽不願意證明自己是小孩的母親，導致小孩身份不明，至今仍無法回到中國，依照加州法律，當地政府亦不允許他們離境。目前梁波只希望鄭爽找清尾數，以及接兩個小孩回中國。

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