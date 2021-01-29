矚目配角︱陸駿光演露宿者重遇舊同事：佢話TVB請特約叫我返去

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-01-29 22:00

陸駿光，你可能對這個名字感到陌生，但如果說他是「港版半澤直樹」、《歎息橋》的黎銘南，《導火新聞線》的傅永恆，或者你就會聯想起他的樣子。入行二十年，坦白說觀眾記得的，只是陸駿光曾經飾演的角色，他的名字卻甚少出現在大眾的腦海中。陸駿光深明這個事實，卻輕鬆說出一句「冇所謂，我唔係好介意」，相信有不少人會覺得他的想法愚笨、在娛樂圈會很輸蝕，甚至缺少一份對演藝事業的野心。但事實卻偏偏相反，跟他詳談後發現他是一個愛演戲愛到入血、甚至乎覺得演戲比一切還要重要的人，亦正正靠着這份熱誠，令陸駿光走過九年的事業低潮。去到今天他追求的不是名和利，而是單單的演好每一個角色。 撰文：陳芷穎 攝影：葉志明 短片：葉志明 剪接：羅子揚 服裝：La esperiencia

入行二十年，坦白說觀眾記得的，只是陸駿光曾經飾演的角色，他的名字卻甚少出現在大眾的腦海中。陸駿光深明這個事實，卻輕鬆說出一句「冇所謂，我唔係好介意」。（葉志明攝）

經歷九年事業低潮 概嘆TVB沒有向上爬的機會

陸駿光畢業於香港演藝學院，及後加入無綫電視成為演員。在TVB的九年間演盡無數「路人甲」角色，縱然演技不差，卻一直未獲機會擔任重要角色。陸駿光坦言這九年是人生的事業低潮，亦知道當時公司選角是以外形行先，單憑外表自己絕對不會得到向上爬的機會：「知道自己完全唔係佢哋會畀機會嘅演員，外表上絕對唔係佢哋想要。咁我都有責任，嗰時又肥又腫、有啲不修邊幅。連我都唔介意、唔覺得會有咩機會令人認識我，去到咩心態先會咁諗，覺得冇希望先會咁。入得嚟做演員梗係想好、想慢慢上去，好多時機會畀咗選《港男》嘅做主角，但佢哋做戲未必咁好，嗰時覺得仲喺度做咩嘢呢？加埋收入，好多時冇工開，但本身收入又唔高，好似點都行唔到上去，睇唔到前景。」

明知道沒有機會，更不時萌生放棄念頭，回想起這九年「絕望」生涯，陸駿光起初都不知道是如何捱過，後來才想起自己會因一個特別角色而選擇繼續留低：「我都唔知點捱過，間唔中就想放棄，但突然又有一套劇搵你，有個幾特別角色，可能大家都留意唔到，但就係嗰幾場戲令我得到滿足感繼續做落去。當時覺得演戲係我一生要做嘅事，奈何嗰時除咗大台係冇其他機會。」

在TVB的九年間演盡無數「路人甲」角色，縱然演技不差，卻一直未獲機會擔任重要角色。（葉志明攝）

ViuTV與TVB拍攝模式最大不同是自由度

直到香港電視、香港電台電視部以及ViuTV等相繼出現，陸駿光決定離開任職九年的TVB到不同電視台發展，先後在ViuTV接拍三部劇集的他認為拍攝模式最大的不同是自由度，演員有空間與導演、編劇交流，共同參與對白創作等等：「《歎息橋》係可以現場執對白，導演、編劇好歡迎大家一齊Jam，以前嘅編劇覺得演員唔可以掂到佢個架構，對白基本上唔可以改。《歎息橋》大家有空間，唔會覺得有Offense、挑戰緊佢嘅作品，大家都想做好件事。去到《太平紋身店》，李敏（編審）直程問我哋想自己個Ending係點、一齊Brainstorm，你會覺得有份參與。呢個自由度會令大家喺同一件事，感覺冇咁階級。」

他認為ViuTV與TVB拍攝模式最大的不同是自由度，演員有空間與導演、編劇交流，共同參與對白創作。（葉志明攝）

演露宿者重遇舊同事：佢話TVB請特約，叫我返去試下

縱然陸駿光近年開始在不同劇集擔任重要角色、甚至是男主角，不過觀眾對他的名字仍然感到陌生。陸駿光自知這個事實亦完全不介意，全因他追求的並不是別人記得他的名字：「我唔係好介意觀眾知唔知我係邊個，我唔想每個角色都係陸駿光去演個角色，一講就講陸駿光呢個名，我反而鍾意大家講角色名。好多人都覺得好笨、好唔著數，冇所謂喇，我唔係好介意，我只係沉醉演好個角色。」

亦正正因為知名度不高，令陸駿光與朋友間鬧出一個「笑話」。事緣最近他接拍港台劇集並飾演一名露宿者，拍攝期間遇到TVB舊同事，對方更一度誤以為他是特約演員：「拍嘅時候撞返舊TVB幕後同事，佢以為我做露宿者係做特約演員，佢話『而家TVB請特約，不如你試下返去』，我嗰刻有少少唔舒服，但向好方面諗，佢都想我繼續做落去，之不過佢唔知我呢幾年經歷過啲咩，始終唔一定要個個人留意你。」

縱然陸駿光近年開始在不同劇集擔任重要角色、甚至是男主角，不過觀眾對他的名字仍然感到陌生。（葉志明攝）

曾為生計做保險 感恩媽媽支持追夢

追逐演藝夢固然熱血，但有時亦不得不向現實低頭。經歷九年的事業低潮，陸駿光曾為生計做保險，不過卻很不喜歡當時的自己，幸好有媽媽的支持令他可以放心追夢：「好多師兄弟做副業，有啲會去揸的士、有的就油油。我都做過保險一年，好似將身邊朋友變咗做搵錢機會，好唔鍾意嗰時嘅自己。好感恩阿媽支持住我，當然有啲人會覺得你係『遊艇仔』成日痴住阿媽，因為真係咁我先堅持到呢個夢想。如果我唔係有呢個條件，我都要放棄，呢個世界好現實。」

入行二十年堅持到今天，陸駿光追求的不是名和利，而是單單享受角色帶來的滿足感：「前幾日拍咗條短片，錢唔多但非常好玩，嗰種滿足感係錢買唔到，有時啲嘢唔係錢行先，而家只要覺得角色有意義、有發揮，好玩我就會接。」

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