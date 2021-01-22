矚目配角｜蝦頭瘦身成功反而無劇拍　戶口曾剩兩位數：咪問人借囉

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-01-22 22:00

比起愛情，蝦頭（楊詩敏）的事業似乎較為順暢，由演藝、詹瑞文劇團再到無綫，一直穩步上揚。兩年前成為邵氏旗下藝人之一，理應有更多機會，但合作過後，發現似乎也不過如此，去年和平分手。「有人會認為我蠢，但我覺得無乜分別……」

蝦頭一直認為是戲劇選擇了自己，幸好一路走來尚算順暢。(葉志明攝)

蝦頭（楊詩敏）當年因為陪朋友去演藝學院面試，結果卻意外被錄取（同學出局），對於舞台劇零認知的她來說，一切都十分新鮮，而最幸運嘅係整個過程沒有任何阻力或經濟負擔。「嗰時好多同學會因為屋企人反對而嗌晒交，而我屋企人無反對已經係支持，甚至好努力賺錢去供我讀書，但其實佢哋未必知戲劇係咩或者有咩出路，所以係好好彩，而更好彩係當時好快就參演到《遇上1941的女孩》呢個大型音樂劇。」

舞台劇經驗豐富，但加入無綫拍《My盛Lady》，蝦頭把自己當作新人。「但個個都唔當我係新人，以為我咩都識，成日連機會都唔識睇，所以好大壓力。」(影片截圖)

捱到沙聲

連氣來得快亦去得快，畢業後因家中出現經濟困難，令非常需要一份工的蝦頭，挾着榮譽學士（導演）及演藝深造文憑（表演）去應徵保險、侍應等工作，被誤會是為摸索靈感、體驗生活而拒之門外，最後終於入職東涌的小學教戲劇。「嗰時我住將軍澳，每日天未光就要出門，到咗東涌仲要轉接駁巴士。放學之後再教興趣班，然後先去排戲，所以有段日子把聲係沙晒。我諗大概教咗三年，儲到啲錢加上真係頂唔順，所以把心一橫辭職，專心去做戲。」

蝦頭願為角色而不設底線，曾為舞台劇以比堅尼上陣。「有時我都會同導演講可以放啲、露多啲，但對方多數都係叫我收返埋，哈哈！」她說在電影中《你咪理，我愛你》也算較為豁出去的一次。（資料圖片）

想做女主角

回歸舞台劇後，屬於蝦頭的運又回來了，先是被詹瑞文賞識，繼而是在《潮性辦公室》的演出被無綫的監製睇中。「我覺得自己命運幾得意，唔係好要去做某啲嘢然後得到某啲嘢，每次都係有個好好機會出現，然後自己把握，再展開人生新一頁。拍劇係令我好出彩、學到好多嘢、有好多觀眾認識我。自己係一直學習中改變，同埋好多嘢都無一定嘅答案，所以一有時間就去學，去年特意去法國上Philippe Gaulier （演技大師）嘅堂。」蝦頭認為自己的強項是發放能量，而這亦是近年不少監製找她飾演一些搞笑角色的原因，雖然是開心、滿足，但偶爾亦會肖想能成為女主角。「作為演員一定會諗，對比起一定要做到呢個角色，自己更偏向要演活呢個角色。以自己嘅條件，除非係有人覺得我係未被琢磨嘅寶石，又或者我自己出錢捧自己，哈哈！呢兩個可能性自己都進行中，但同時咪做住配角先囉，配角其實都好重要。」

在《愛美麗狂想曲》中，所遇的男對手都算「筍盤」，問到拍攝完畢後會否特別失落，蝦頭說：「我知道自己喺現實嘅不濟，所以唔會成日擺自己喺嗰度去睇返自己，反而係擺多啲喺角色之上。」(IG圖片)

唔覺邵氏特別好

加入無綫後，蝦頭很快獲邵氏兄弟招手，主力開拓電影或內地市場，對於這大好機會，如果落在一線小生、花旦上，應該是死都不會放手，但或許是蝦頭太把自己定位在配角的位於，又或者是太無經濟壓力，所以她兩年後與邵氏和平分手。「當時係覺得無乜分別，所以不如自己管理返。邵氏係大公司，有可能令我事業更順暢，所以有人會覺得我蠢，但我其實真係無諗，哈哈！我雖然係有屋企人要養，但唔係好大壓力，所以心態較隨意，覺得夠用就可以，可能因為咁所以唔係有太大鬥心。」蝦頭曾經也經歷過銀行戶口得兩位數的日子，但她認為並不是天大的問題，大不了花費少一點，又或者問朋友借。「因為總會有工作賺錢機會，再唔係咪問人借囉，事實上我又真係咁轆過。」

曾為瘦身公司而變成「蝦條」，四個月內減去35磅，不過蝦頭話如果將來再減，都應該只會為角色而做。（影片截圖）

順應民意做肉女

入行多年，蝦頭向來以肉肉女形象示人，不過她其實早年曾為瘦身代言而在4個月內激減35磅，其後更出書分享健康減肥心得。向來願為角色而豁出去的她，可有想過再瘦一次？她說：「如果有監製要求我係可以，但好多時佢哋搵我唔係因為肥或瘦，而係角色嘅質地。同埋我好瘦嗰時，係完全無人搵我演戲，因為瘦咗之後，好似脫離咗對我嘅觀感，到後來肥番就有好多 job，因為大家都覺得我係需要有肉地。」不用像其他花旦瘋狂節食、運動瘦身，多好！

點擊下圖睇有肉地嘅蝦頭