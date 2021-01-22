曾志偉效力TVB多年見證締造多個經典時刻　曾疑似幕前爆粗

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-01-22 18:13

曾志偉和王祖藍正式回歸TVB，分別擔任副總經理兼行政委員會特別顧問和首席創意官，一時之間成為全城熱話。曾志偉過去為TVB效力多年，創意加上急才，為觀眾帶來許多難忘的集體回憶，當中亦有不少TVB經典場面都有他在場見證，一起來回顧一下！

曾志偉回歸TVB擔任高層。（資料圖片）

獎門人系列

自1995年推出的遊戲節目《獎門人》，是TVB最長壽的遊戲節目，最初由「獎門人」曾志偉及兩位「獎老」林曉峰及陳小春主持，其後不斷更換獎老班底，但獎門人從頭到尾都只得曾志偉，當中的遊戲更成為香港人開Party時的必備娛樂環節。以下是《獎門人》的經典遊戲及場面：

+ 12 + 12 + 12

香港小姐司儀

曾志偉自1992年加入TVB起，便擔任《香港小姐競選》司儀，自此成為鐵腳班底，直到2013年絕跡香港小姐競選舞台：

+ 4 + 4 + 4

慈善騷及勁歌金曲司儀

作為TVB「金牌司儀」，各類型大騷慈善騷必然有志偉站台，他見證了不少經典甩鏕或不幸出事場面，包括他自己：

+ 6 + 6 + 6

首部監製電視劇《女人俱樂部》

2014年曾志偉首次監製的劇集《女人俱樂部》播出，並邀得息影多時的女星李若彤、袁潔瑩等演出，反應口碑俱佳，收視曾高達31點，亦因此而捧紅陳瀅及王敏奕等新生代女星。

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