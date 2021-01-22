新冠肺炎︱翟威廉堅守佐敦清酒舖　疫區封鎖線在店外：頂得住！

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-01-22 20:30

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，香港的第四波疫情亦愈來愈嚴重，最近更令佐敦淪為疫區，多條街道圍上封鎖線，儼如死城。雖然區內大多數店舖都關閉避疫，但翟威廉（William）仍然每日如常到廣東道開設的清酒舖坐鎮，守住自己的心血，即使對面街已是封鎖線並且泊滿檢疫車。

翟威廉接受《香港01》訪問時說：「其實真係冇特別擔心，盡力做番足防疫措拖囉，消毒、洗手、口罩等等。（留喺佐敦唔覺得危險？）係咪特別危險，我又唔係好確定，但肯定嘅係，疫情處理得唔好嘅話，係全香港嘅事，所以有咩措拖係有效嘅話就要快啲去做。」

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問生意是否大受影響，翟威廉坦言店舖本身已經是疫情之下發展，所以經營策略已因應現時情況調整，所以暫時還好：「始終希望一切好轉，因為日本入貨之類都有受到全球疫症影響。（生意額跌咗幾多？）我諗街客方面跌咗三成左右，剩番街坊、熟客生意，因為行呢區嘅人少咗，不過我哋都有做批發、網購、向其他地方送酒。（想拎政府津貼？）呢啲咁夢幻嘅嘢真係唔夠膽想像，有就真係超級好，但控制到個疫情已經好好。」

翟威廉和哥哥為清酒舖投資了50萬。（資料圖片）

由於現時沒有聘請全職員工，所有工作都是翟威廉和哥哥包辦，所以現時節省不少成本：「比起食肆、酒吧，我哋都叫頂得住。（有冇叫業主減租同渡時艱？）我同業主好熟、好Friend，呢個就唔係問題嚟，香港都經歷咁多，我哋都知點樣係為對方好，佢盡量想平畀我，我又盡量想畀多啲租佢。」

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