江嘉敏同有米男友Anthony好快結婚？　掩嘴甜笑回應婚訊

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-01-23 02:25

現年26歲的無綫小花江嘉敏，近年事業愛情兩得意，除了戲劇方面順風順水，一年拍足四套劇外，愛情方面亦十分得意，兩年多前與圈外男友電競有米男友Anthony拍拖，還愛得十分高調且甜蜜。去年聖誕節還在IG上載了被男朋友公主抱的合照。

Kaman自己post的靚相。(江嘉敏ig)

日前江嘉敏正在趕拍新劇《黯夜守護者》，原來她趁着放假空檔就約男朋友外出拍拖，更被傳媒拍得與男友在中環餐廳甜蜜開餐的畫面。當日她頭戴冷帽，冬天下還身穿一件短裙加長boots，可愛之餘透出一點性感。進餐到一半，江嘉敏更示意要男朋友幫手影相打卡，又不時互相依偎取暖，十分甜蜜。

江嘉敏同有米男友Anthony放閃。(江嘉敏ig)

Anthony被問到，江嘉敏是不是他的專屬model，他望住江嘉敏回答：「梗係啦！我得你一個。」及後又被問到是否已到談婚論嫁，江嘉敏說：「冇咁快。」Anthony就沒有否認，只說：「呢個要睇下。」再問道會不會去買戒指，Anthony就笑說：「要用啱信用卡。」江嘉敏甜得全程只懂掩着嘴笑，後來兩人更到中環的商場會合江嘉敏媽媽行街，看來Anthony的「外母政策」十分見效。

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