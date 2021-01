張惠雅酒後踩單車跌崩門牙　日前凌晨突發「暴斃論」嚇親網民

撰文: 陳芷穎 最後更新日期: 2021-01-23 18:13

前組合HotCha成員張惠雅(Regen)早前疑因與細8年的台灣男友分手後,為情一度消瘦至只得84磅。昨日(22/1),Regen在IG透露飲酒後踩單車不慎炒車,更跌崩半隻門牙,隨後貼出崩牙照片自嘲「好醜樣」,又指真人示範牙齒整齊的重要性。

Regen在IG透露飲酒後踩單車不慎炒車,更跌崩半隻門牙。(IG/ @regenc)

Regen寫着:「今日好chill,同朋友飲多杯,好開心。然後我哋話不如今晚食pizza,所以叫長洲Peter pizza外賣。Peter係我鄰居,我借佢單車啦,但係因為我踩開三輪單車,三輪單車都炒過車,冇諗過踩三輪單車幾個月,訓練咗咁耐,一踩返兩輪單車就炒車,仲要崩咗隻牙。原本想聽日休息去補牙,但係諗諗下有口罩又唔駛拍嘢,聽日都係唔補牙住lu。不過我想訓耐少少,因為無咗半隻牙都有點受驚,訓醒明天再住咖哩飯。崩牙妹字」。

之後又上載鄰居Peter的照片,指對方看到她的崩牙後不禁大笑:「呢個就係Peter pizza嘅Peter,住我隔離(籬),我就係借咗佢架單車。佢一見到我排牙,笑到癲咗,飲啦。」網民非常擔心Regen的情況,紛紛留言叫她保重:「小心啲呀」、「飲還飲,注意安全」、「搞咩呀你?」

其實Regen連日來的舉動都令網民非常擔心,前日凌晨她上載一張披頭散髮的自拍照寫着:「如果有一天我突然暴斃請不要驚訝,我已經有呢個覺悟了,晚安。」隨即惹來一眾粉絲留言問候關心,之後她發文解釋未完成任務前是離開不了地球,又指好友湯怡會照顧自己:「收到好多問候,謝謝。暴斃對我嚟講係過勞或者唔知做咩突然訓(瞓)低嗰隻,有呢個覺悟係因為覺得地球都係一個困住靈魂嘅一個地方,tag下自己首新歌 #自由流浪。我有講到,未完成任務之前係離開唔到地球,同埋我女神湯怡係我第二個阿媽會照顧住我。」

有傳媒就Regen的「暴斃論」向她的舊隊友張紋嘉(Crystal)了解,不過Regen就直指介意並說二人已很久沒有聯絡:「至於新聞講嘅其他問候,都係噚日應該係有記者訪問啊舊拍檔我情況。所以呢,噚日係有send過一個msg嚟問侯嘅,之前我哋真係一直冇咩聯絡,大家都冇咩問候大家,大家都安好,大家都唔好再問我或者佢,I am so sick of this.(我很討厭這樣)謝謝。前日一齊去咗安仔(陳健安)新碟發佈會嘅Cher(Cheronna吳嘉熙)最近都嚟過長洲探我老人家,仲差啲比西灣嘅風吹咗落海。#至於瘋癲狀態圖嚟講我最近真係癲癲哋、#或者係一直都癲而家再癲啲啲咁解」。

前日凌晨她上載一張披頭散髮的自拍照寫着:「如果有一天我突然暴斃請不要驚訝,我已經有呢個覺悟了,晚安。」(IG/ @regenc)

「暴斃論」後,Regen再發文指要斷捨離一些有事不關心卻在背後踩多一腳的人:「我個人呢就好小氣(器)嘅,咁我呢,B級都冇所以心胸狹窄咗少少,個 quota又爆咗喇。醫生話我要遠離啲令我唔舒服嘅人和事,咁一啲一直我有事又唔會關心我,然後又會背後踩我一腳嘅人,我想斷捨離一下啫,我人生嗰命題就係學緊呢樣嘢。」網民支持Regen遠離壞人,並希望她可以多愛自己一點。

