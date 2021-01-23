張惠雅酒後踩單車跌崩門牙　日前凌晨突發「暴斃論」嚇親網民

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-01-23 18:13

前組合HotCha成員張惠雅（Regen）早前疑因與細8年的台灣男友分手後，為情一度消瘦至只得84磅。昨日（22/1），Regen在IG透露飲酒後踩單車不慎炒車，更跌崩半隻門牙，隨後貼出崩牙照片自嘲「好醜樣」，又指真人示範牙齒整齊的重要性。

Regen在IG透露飲酒後踩單車不慎炒車，更跌崩半隻門牙。（IG/ @regenc）

Regen寫着：「今日好chill，同朋友飲多杯，好開心。然後我哋話不如今晚食pizza，所以叫長洲Peter pizza外賣。Peter係我鄰居，我借佢單車啦，但係因為我踩開三輪單車，三輪單車都炒過車，冇諗過踩三輪單車幾個月，訓練咗咁耐，一踩返兩輪單車就炒車，仲要崩咗隻牙。原本想聽日休息去補牙，但係諗諗下有口罩又唔駛拍嘢，聽日都係唔補牙住lu。不過我想訓耐少少，因為無咗半隻牙都有點受驚，訓醒明天再住咖哩飯。崩牙妹字」。

之後又上載鄰居Peter的照片，指對方看到她的崩牙後不禁大笑：「呢個就係Peter pizza嘅Peter，住我隔離（籬），我就係借咗佢架單車。佢一見到我排牙，笑到癲咗，飲啦。」網民非常擔心Regen的情況，紛紛留言叫她保重：「小心啲呀」、「飲還飲，注意安全」、「搞咩呀你？」

其實Regen連日來的舉動都令網民非常擔心，前日凌晨她上載一張披頭散髮的自拍照寫着：「如果有一天我突然暴斃請不要驚訝，我已經有呢個覺悟了，晚安。」隨即惹來一眾粉絲留言問候關心，之後她發文解釋未完成任務前是離開不了地球，又指好友湯怡會照顧自己：「收到好多問候，謝謝。暴斃對我嚟講係過勞或者唔知做咩突然訓（瞓）低嗰隻，有呢個覺悟係因為覺得地球都係一個困住靈魂嘅一個地方，tag下自己首新歌 #自由流浪。我有講到，未完成任務之前係離開唔到地球，同埋我女神湯怡係我第二個阿媽會照顧住我。」

有傳媒就Regen的「暴斃論」向她的舊隊友張紋嘉（Crystal）了解，不過Regen就直指介意並說二人已很久沒有聯絡：「至於新聞講嘅其他問候，都係噚日應該係有記者訪問啊舊拍檔我情況。所以呢，噚日係有send過一個msg嚟問侯嘅，之前我哋真係一直冇咩聯絡，大家都冇咩問候大家，大家都安好，大家都唔好再問我或者佢，I am so sick of this.（我很討厭這樣）謝謝。前日一齊去咗安仔（陳健安）新碟發佈會嘅Cher（Cheronna吳嘉熙）最近都嚟過長洲探我老人家，仲差啲比西灣嘅風吹咗落海。#至於瘋癲狀態圖嚟講我最近真係癲癲哋、#或者係一直都癲而家再癲啲啲咁解」。

前日凌晨她上載一張披頭散髮的自拍照寫着：「如果有一天我突然暴斃請不要驚訝，我已經有呢個覺悟了，晚安。」（IG/ @regenc）

「暴斃論」後，Regen再發文指要斷捨離一些有事不關心卻在背後踩多一腳的人：「我個人呢就好小氣（器）嘅，咁我呢，B級都冇所以心胸狹窄咗少少，個 quota又爆咗喇。醫生話我要遠離啲令我唔舒服嘅人和事，咁一啲一直我有事又唔會關心我，然後又會背後踩我一腳嘅人，我想斷捨離一下啫，我人生嗰命題就係學緊呢樣嘢。」網民支持Regen遠離壞人，並希望她可以多愛自己一點。

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