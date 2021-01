撰文: 陳栢宇 最後更新日期: 2021-01-23 17:24

黃心穎(Jacqueline)最近被指打算與無綫(TVB)解約求放生,但TVB高層樂易玲接受《香港01》訪問時便指黃心穎還有一段時間才合約完結,仲話對方「仲有一啲人工隨時返嚟拎」,似乎有排先可以有機會另覓出路。

樂易玲有意幫黃心穎復出 爆仲有人工喺TVB未出:下次我會帶畀佢

今日(23/1),黃心穎正式踏入31歲,她亦有在Instagram貼出新相慶祝,相中的她捧住生日蛋糕,笑得非常開心,完全是「見牙唔見眼」,明顯心情不俗。她也有在帖文中寫道:「In a world so mad, you just gotta be madder. Mad calm, mad focused, and mad happy!thank you all for the wishes, 祝大家繼續mad heathly(這個世界太瘋癲,你要比它更瘋癲。癲住冷靜,癲住集中,癲住開心。多謝大家祝福,祝大家繼續癲住健康)」。

