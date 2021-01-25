張惠雅整好崩牙驚到喊　首嚐紋身：整牙痛啲

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-01-25 11:43

Regen在IG透露飲酒後踩單車不慎炒車，更跌崩半隻門牙。（IG/ @regenc）

前組合HotCha成員張惠雅（Regen）早前喺網上忽然發表「暴斃論」，又為情消瘦一度跌至84磅，22號晚更因酒後踩單車不慎炒車跌崩牙。喺許廷鏗力勸下佢終於補牙變返靚，仲首次去紋身。

身為牙醫嘅許廷鏗馬上留言私下協助Regen預約補牙。（IG/ @regenc）

Regen話自己本身想瞓晏啲再整下嘢食遲啲先整牙：「食食吓飯見到許醫生嘅留言，好感動，有一個專業嘅牙醫可以即刻話我知個情況係點，當我聽到一個專業人士口中講可能會感染，我真係驚喇，然後就麻煩許醫生幫我預約今日有開門嘅診所，佢好錯愕我仲未去整牙，但係整咗1日蛋餅，挑戰牙醫嘅底線，真係好專業。好喇，我一陣就會變番好靚嘅Regen，冇得娛樂大家喇，我依家亦都非常非常緊張，因為我好驚整牙，崩牙少事，整牙先大件事。」

有網友笑問Regen吹唔吹到口哨。（IG/ @regenc）

整完牙Regen仲首次去紋身，佢紋咗隻土佐犬剪影喺右邊鎖骨對下位置，有網友問佢紋身痛啲定整牙痛啲，Regen毫不猶疑話：「牙﹗」又有網友搞笑問：「我知好衰 但想問你吹唔吹到口哨？」Regen亦有話：「我尋日真係行去睇日落時候想吹口哨點知吹唔到，之後好努力咪埋個嘴唇就吹到喇。」睇嚟心情相當唔錯。