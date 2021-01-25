【燕雲台】唐嫣原來是第一神箭手　戲外仲負責教其他演員擺型Pose

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-01-25 19:00

無綫熱播的內地劇《燕雲台》，由唐嫣、佘詩曼主演，講述蕭家姊妹在遼國的權力鬥爭，比起其他宮廷劇，契丹女子少了後宮爭寵，而是真真正正拿起刀劍爭天下，所以劇中唐嫣、佘詩曼也不乏騎馬馳騁畫面，在重要關頭更是由唐嫣飾演的燕燕射出關鍵一箭，先後射中了太平王平定內亂，又趕到幽州用神箭救回愛人韓德讓，不過鏡頭前型到爆裂，鏡頭後射箭場面卻有不少蝦錄情況，讓人笑到現腹肌。

唐嫣飾演的燕燕，一箭射殺太平王。（影片截圖）

太平王梟雄一生，卻死於燕燕冷箭之下。（影片截圖）

今個星期《燕雲台》的劇情，講到蕭家姊妹用「射鬼箭」的方式，讓殺父仇人受萬箭穿心而亡，劇中燕燕、胡輦和烏骨里拿起弓箭，眼神凌厲，殺氣騰騰，而且每箭也是例不虛發。劇中契丹女子人人也會武藝弓馬，所以一班男人在爭天下時，身邊女子均提供不少助力，甚至左右了勝負，好像太平王叛亂殺到入皇宮，正當打得難分難解之際，燕燕一箭射中太平王胸口，令對方功虧一簣，殺出重圍後身亡。

下圖有射箭蝦碌畫面：

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劇中女角有不少射箭畫面，但說到第一神箭，肯定非燕燕莫屬，她除了射殺太平王平定內亂，南朝兵馬殺到幽州時，韓德讓身陷重圍，此時燕燕帶兵趕到，最厲害是一弓架上兩箭，同一時間射向兩名敵兵，一中頭一中胸口，終於救回韓德讓，二人之後才能有情人終成眷屬。

同場加映松岡李那美圖：