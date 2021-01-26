Spycraft｜俄羅斯女間諜靠美人計取情報：愛上我就可以為所欲為！

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-01-26 17:42

間諜電影一向深受觀眾歡迎，無論是「007」系列電影或是《職業特工隊》（Mission Impossible）系列長拍長有。在Netflix新上架的《Spycraft》就詳細講解現實世界的間諜如何靠高科技、美人計、毒藥等，協助他們獲取情報及進行暗殺行動。

Netflix新上架的《Spycraft》詳細講解現實世界的間諜如何靠高科技、美人計、毒藥等，協助他們獲取情報及進行暗殺行動。（Netflix）

其實間諜歷史悠久，早於13世紀已經有間諜的存在，直至世界大戰和美蘇冷戰間諜才更加為人熟悉，而《Spycraft》詳細講述間諜如何運用最古老的美人計來成功獲取情報。簡單來說，間諜會以性愛向高官權貴埋身，為了情報不惜出賣肉體，「真實版紅雀特工」Anna Chapman就是一個經典例子。

Anna以性愛向高官權貴埋身，為了情報不惜出賣肉體。（電視畫面）

被喻為全球最索間諜的Anna是俄羅斯對外情報局的女間諜，父親為前蘇聯國安局（KGB）要員兼外交官。Anna學業名列前茅，不但精通俄、英、德、法四國語言，更擁有經濟碩士學位。有次去到英國出差時戀上英國精神科實習醫師Alex Chapman而閃婚，奪得英俄雙國籍後，Anna更加渴望攀附權貴。有指Anna有意向英國王室埋手，為了結識威廉王子和哈里王子，故經常到名流著名夜店夜蒲，直至2005年英國國安局開始調查Anna與兩位王子的關係。

Anna離婚後去到美國發展地產生意，除了透過社交平台認識企業家和有錢人，更不時上載性感照片吸引異性。隨著Anna認識大批地位顯赫的達官貴人，便開始與俄羅斯當局有了密切關聯，更開始利用人際網絡將美國的商業機密及情報回傳至俄羅斯。不過由於Anna過於張揚，FBI在2010年成功將Anna拘捕。

不過在美俄間諜交換協議下，Anna與其餘9名間諜被遣返俄羅斯，雖然任務失敗，但Anna回國後受到英雄式歡迎，人民更封她「真實版邦女郎」。Anna憑美艷的外表和出眾的身材在俄羅斯爆紅，擔任節目主持之餘還登上男性雜誌《Maxim》封面。另外，有外國傳媒在Anna被捕後追查其身世而訪問了多位聲稱曾與Anna發生性關係的英國男生。其中一名法律系英國學生Charlie Hutchinsen形容Anna身材完美，更能配合數十種「難以想像」的體位，其「性女特工」形象自此深入民心。