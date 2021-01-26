梅根恨做皇太后？阿奇登基順位僅排第6　仍盼以英王標準培育成長

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-26 20:15

英國哈里王子與囝囝阿奇（Archie），按照王位繼承規範，分別只排在第6與第7的位置，哈里的父親查理斯、兄長威廉、威廉的3位小朋友都在他們前面，他們幾乎不可能有機會登上國王大位。然而「New Idea」雜誌卻稱，哈里的妻子梅根「超前部署」，開始在做阿奇有朝一日繼承王位的準備，甚至他才一歲多，就已經開始安排一堆貴族教育。

據「New Idea」的說法，天有不測風雲，世事無絕對，若說阿奇「完全不會」登基成為英國未來國王，其實也有點武斷，雖然要能夠發生那麼重大的變故，讓他前面的6個人都不能繼位，實在令人難以想像，可是曾寫過哈里與威廉專書的皇室專家都覺得「假使有個萬一」阿奇或是哈里都不無可能會登上英皇寶座，因此梅根開始做著皇太后的大夢，不見得完全沒來由。

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該雜誌指，就算阿奇與王位還是一點都沾不上邊，梅根只要看到他在接班順序上往前提升好幾名，就已經非常開心，才不管實現的機率有多高，而她向來對任何事有備而來，絕不會不先做好萬全的準備就貿然上陣，所以她已經很費心教育阿奇，要讓阿奇成為出得大場面的貴公子。

儘管現在梅根和哈里住在美國，她還是要求哈里多講點話給囝囝聽，要讓阿奇耳濡目染直接學英國口音，才不會和堂兄姊們比起來像個外人，也計畫等阿奇再大一些，就要哈里教他皇室規矩與歷代帝后的歷史，要他早點做好「也許」繼承王位的準備。

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