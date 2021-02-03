中國國民妹妹刑菲甜寵劇登熱搜　唐曉天五招撩妹絕技極老土但搞笑

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中國網劇《我的小確幸》由中國國民妹妹邢菲與《致我們暖暖的小時光》男二唐曉天二度攜手合作都市甜寵劇，開播成績告捷，並攻佔平台熱播第二名，微博熱搜以「溫少卿告白叢容」、「衣櫃抱」登上排名，其中結合青梅竹馬、久別重逢、最萌身高差、互撩對方的劇情元素中，兩人高手過招，竟發展出五招「追妹寶典」，快來看看老套告牌、獨家溫氏人工呼吸法等，哪一招最能讓少女心溢出呢?

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《我的小確幸》倍速愛情甜蜜指數不斷加成，平均每一集的配料都有擁抱加上撩妹語錄，而男女主終成眷屬後，臉紅心跳的接吻畫面更是多到不可數，喜愛甜寵劇的迷妹們！唐曉天與邢菲延續《致我們暖暖的小時光》的遺憾，在這部用麥芽糖的甜度作為句點，小編在此溫馨提醒，此劇甜寵的指數可能會引發糖尿病喔！

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》致我們暖暖的小時光｜邢菲、林一 主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮

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