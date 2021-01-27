廖慧儀自11月後終更新IG帖文　同大隻港隊猛男齊曬西貢行山靚相

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-01-27 00:15

有「狂野空姐」之稱的落選港姐廖慧儀（Jessica）早前與《#後生仔傾下偈》主持孔德賢傳緋聞，加上舊愛Sam墮樓身亡後，一直遭受千夫所指神隱多時。幾乎大清洗所有Instagram帖文的她，復活靚相完之後再恢復更新Instagram stories。雖然她開始「上水」，但就一直沒有更新帖文，對上一則帖文是去年11月20日在無綫台慶夜的靚相。

廖慧儀終於更新IG帖文。（IG@newayyee）

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事隔約兩個月，今日（26/1）她終於更新帖文，她一連曬出兩張在西貢萬宜水庫東壩附近破邊洲的行山放狗靚相。穿上小背心的她似乎狀態不錯，笑容滿臉，她留言道：「𝘋𝘰𝘯𝘶𝘵 𝟥小時行山𝘊𝘩𝘢𝘭𝘭𝘦𝘯𝘨𝘦✅ 一路帶路一路回望等我地💛 叻女」。

另一張則是她與愛犬的多張合照拼相，留言道：「錫晒你 🥰💋#人見人愛 #豬鼻狗 #在努力迴避鏡頭」。不過其帳號就設有回應數量上限，頭像仍是全黑背景。

同愛犬合照。（IG@newayyee）

而相信廖慧儀當日是與一名叫Freddie Tse（謝永輝）的友人行山，廖慧儀早前曬行山相時已經標註過Freddie，今日兩人更曬出背景相同的行山相。Freddie不但是大隻型男，更是香港手球代表隊隊員，曾上鏡接受過傳媒訪問。而他與廖慧儀相識多年，曾同為中學手球隊代表，相信情誼深厚。

廖慧儀與Freddie同於今日曬出背景相同的行山相。（IG@twfreddie）

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