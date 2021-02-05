矚目配角︱陸駿光未抽離角色怒罵太太　感激對方不離不棄安撫自己

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-05 22:10

「有乜好過老婆唔係叫你搵多啲錢，而係想你Enjoy你嘅藝術生命緊要。」陸駿光與圈外太太Sherraina結婚五年，每當提起二人的相處點滴，他總會微微一笑。入行二十年，縱然仍未能成為一線演員，大眾對他的名字甚至感到陌生，陸駿光慶幸遇上一位不介意名氣與收入，卻無條件支持自己追逐演藝夢的太太。陸駿光形容對方為陽光，每當失意低落時總是照亮着他，將他從情緒漩渦中拉起並繼續走這條毫不容易的演藝路。 撰文：陳芷穎 攝影：葉志明 短片：葉志明 剪接：黃卓敏 服裝：La esperiencia

在無綫（TVB）工作的九年間，陸駿光坦言是人生最低潮的時候，雖然當時仍未認識太太，不過卻教會他欣賞對方的正面樂觀。（葉志明攝）

感激太太無條件支持追夢：有乜好過老婆唔係叫你搵多啲

在無綫（TVB）工作的九年間，陸駿光坦言是人生最低潮的時候，雖然當時仍未認識太太，不過卻教會他欣賞對方的正面樂觀：「佢好正面，永遠都係陽光咁照入我度、永遠都拉住我走。我開心完一輪，突然有啲負面情緒，佢一拉我就會喺啲泥度即刻起返身。」

入行二十年，陸駿光將演戲放在人生最重要的位置，他甚至不追求名氣與收入，只求飾演有意義、有發揮的角色。坦白說做演員收入已經不穩定，再加上陸駿光對收入沒有太大追求，作為另一半或多或少都會替他感到擔心。不過陸駿光的太太卻偏偏相反，不但從沒有給予任何經濟上的壓力，更無條件支持以及信任他，這亦是令陸駿光最為感動的事情：「非常支持，佢覺得我一定要接想接嘅角色，唔好為咗錢去接一啲根本唔想接嘅嘢。有乜好過老婆唔係叫你搵多啲錢，而係想你Enjoy你嘅生活、藝術生命更加緊要。佢成日覺得我會好好，多謝佢睇好我，令我都覺得自己原來OK。」

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回想起二人拍拖時的點滴，陸駿光最深刻太太吵架後的不離不棄，亦是那一刻讓她認定太太就是廝守終生的人。（受訪者提供）

拍拖半年已有結婚共識 全因與太太有「夫妻相」

回想起二人拍拖時的點滴，陸駿光最深刻太太吵架後的不離不棄，亦是那一刻讓她認定太太就是廝守終生的人：「啱啱識嘅時候有一次鬧交，鬧得好勁我又發好大脾氣，你喺街度見到會覺得『嘩！使唔使呀』。以我拍拖經歷，我發咁大脾氣啲女仔通常都走咗去，離開現場。但佢始終冇走到，仲喺身邊Calm返我。佢會話返畀我聽『呢個唔係你嚟㗎陸駿光，呢個係你個角色』，有時進入咗個角色未放得低，我自己都唔知而佢睇得到，我就覺得係你喇！」

言談間，他又想起二人相處時的另一趣事，直言拍拖半年已有結婚共識，全因大家覺得與對方有「夫妻相」：「好得意，有一次我喺電話睇相，睇緊自己張相，下一張就係佢，我拉嚟拉去覺得點解會有啲似樣。我就畀佢睇，然後佢都覺，嗰刻就覺得係屬於大家。嗰時都未求婚，拍拖半年就有呢個共識，拍咗三年零八個月結婚。」

回想起二人拍拖時的點滴，陸駿光最深刻太太吵架後的不離不棄，亦是那一刻讓她認定太太就是那位對的人。（葉志明攝）

由討厭小朋友到計劃生小朋友

婚姻生活幸福甜蜜，陸駿光坦言與太太有計劃生小朋友，不過從前的他原來非常討厭小朋友，後來因為看到姪仔姪女的長大令他改變想法：「有呢個計劃，但冇呢個結果，最多兩個，冇都冇所謂。我以前好憎小朋友，成日同小朋友鬧交，我覺得自己都係小朋友嚟。同姪仔姪女相處之後就改變咗，睇住佢由BB長大，由好難教到做啲好窩心嘅事，令到我想有小朋友。但我又好信個天，佢冇畀我可能有啲原因，順緣。」

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