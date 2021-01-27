璀璨帝國｜新加坡富二代Kane開公司自給自足　捱義氣為好友尋生父

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-01-27 19:58

最近熱播的Netflix真人騷影集《璀璨帝國》（Bling Empire），讓大家窺探一班居住在洛杉磯的亞裔富豪名媛離地又奢侈的日常，既真實又誇張。不過有錢人不一定只懂亂花錢買名牌，節目中的新加坡富二代Kane Lim除了借衫給好友Kevin裝身，更不惜長途跋涉為朋友Kim尋找生父。

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《璀璨帝國》上架短短10日已經登上各國的點播排行榜首5位。（Netflix）

新加坡富二代Kane當地有名的有錢仔，家族生意涉獵多個範疇，包括房地產、石油、運輸、油罐車等，更在新加坡和泰國擁有多個大型購物商場。後期Kane為了發展房地產生意而移居至洛杉磯，並開設房地產公司Kix Capital做CEO，身家過億。他在節目中透露自己年輕時揮霍無度，每天只懂得去名店Shopping，父親看不過眼而斷了金錢上的支援，讓Kane學懂自給自足的道理。

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雖然懂得自給自足，但Kane亦是一名不折不扣的購物狂，更經常在Instagram大曬名錶鑽石，程度不比「宋朝太子妃」Christine弱。查看Kane的IG，幾乎每張相都有頂級名牌服飾和手袋，但最誇張的是單手所戴的鑽石手扼牌子都是由頂級名牌BVLGARI、Cartier、Van Cleef & Arpels、Hermès等特別訂製的，估計至少達100萬港元！

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撇除曬手飾和名錶，其實Kane比起節目中其他富豪名媛低調，亦對朋友非常好。由於他是Kevin搬到洛杉磯後認識的第一位好友，Kane經常帶Kevin參與名流圈內的大小活動，更借自己的名牌衫褲鞋襪內衣給對方裝身，讓Kevin極為感動。另外，Kane得悉好友Kim自細在父母離異後就跟父親失去聯絡，故請了私家偵探去查生父的下落。Kane和Kevin取得地址後，專程去到南加州為Kim尋找生父。很可惜Kim的生父已經離世，但Kane肯放下身段長途跋涉去為朋友尋親，感動無數觀眾。

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