江嘉敏被爆賣贈品扮環保　激動澄清：唔希望再有人惡意抹黑

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-01-28 15:41

江嘉敏（Kaman）近期除了被指身型暴漲之外，負面新聞沒有停止過，繼上年被爆背有米男友疑似追老死X先生，當時爆料者指Kaman要求X先生給50萬打本做生意之外更要求對方買名牌手袋，導致網友標籤Kaman為「拜金女」

江嘉敏經常有負面新聞傳出。（IG：kaman_kong）

今天（28日）又有報道稱有讀者爆Kaman開設了IG Shop，將公關給予的贈品賣出扮環保，更沒有說明這筆錢的用途是用作什麼，質疑她是否真的「等錢使」。而這個IG Shop暫時擺放了15件貨品，主要是化妝品、衣服等，而價錢方面每一件都是由買家自行定價再競拍，其中一件深粉紅色V領毛毛冷衫有買家競拍到$450，有網友笑言這個價錢可以買到一件新的了。

Kaman回覆《香港01》記者時，對於有人抹黑令她感生氣，「我哋賣嘅都係二手嘅衣物，化妝品護膚品，亦都有啲係朋友嘅物品，冇一樣係贈品。 之剪我一直有係Live有提及過，因為有部份物品係sponsor嘅衣物，好多時着咗一兩次，媽媽妹妹又唔啱着，拎去捐嘅條件又未能符合，冇理由就咁揼咗佢，我哋先有開IG shop呢個念頭。 所以我哋係無底價咁樣俾大家競投，然後收入會捐俾有需要嘅機構或者係有需要嘅人。 我哋亦有同事會清楚列明賣出嘅物品同收入，到時攞去捐嘅時候會公開比大家睇。 我希望大家可以睇清楚個live同深入了解我哋嘅諗法先作出評論。」

「我一而再，再而三，有開live介紹IG shop，亦都有解釋點解會有IG shop呢個念頭，亦都有清楚咁講明物品係嚟自邊度，亦都有清楚明白解釋收入會捐去邊度。我嘅IG shop亦有寫明係for環保慈善用途。我唔希望再有人惡意抹黑，乜嘢都未睇清楚就胡亂評論。多謝。」

呢件衫有買家用$450購買。（IG：buyfromkaman）

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