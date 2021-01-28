爸爸肺癌過世打擊極大　陳敏之患厭食瘦剩90磅：想送埋自己走

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-01-28 17:57

飲住咖啡講人生。(影片截圖)

馬浚偉主持嘅《緣來自咖啡 2》搵嚟有同樣宗教信仰嘅陳敏之擔任嘉賓，節目中，陳敏之提到當年因為做模特兒而被選中成為小室哲哉嘅徒弟，並獲安排到夏威夷錄音，十分難忘。

陳敏之的爸爸在03年發現患上末期肺癌，一個月後後惡化病逝。(影片截圖)

之後她又提到爸爸03年肺癌過世後，自己患上抑鬱及厭食，五呎八吋身高，只有九十多磅，瘦到皮包骨，她說：「爸爸過身後，我基本上想送埋自己走，因為覺得都係上天家。當時係唔想做人、想死，只係想見返佢，加上當時未有老公同囝囝子樂，雖然放唔低媽媽，但真係好想走，每日淨係飲一啖水。」陳敏之透露當時被媽媽帶返教會，與牧師傾訴時感覺有如驅魔，喊到癲咗，但感覺十分舒服，並向媽媽提議搬屋，因為舊居充滿著爸爸的氣味。「賣樓然後搬，雖然係貴啲，但我同媽媽講唔緊要，一齊捱。其實我無錢供，不過相信TVB幫到我，本身我供大份，媽媽供細份，不過半年後我自己供晒，證明工作真係有成績。」

爸爸過世後，陳敏之曾經諗過輕生。（影片截圖）

陳敏之又透露囝囝如今四歲，雖然事業與家庭同樣重要，但她仍將家庭放在頭位，因為不想錯過小朋友成長，家中雖然有工人姐姐，但她基本上都做到每日親自接送囝囝返學同放學。

同場加映：湯怡曾半年無工開 如何慳出首期買800萬維景灣畔?

+ 3 + 3 + 3

伍詠薇直播教護膚自爆冇戴bra bra：你哋唔好咁鹹濕啦！