譚凱琪九龍塘複式豪宅私人花園曝光　大到可以種菜兼舉行百日宴

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-01-29 07:00

譚凱琪（Zoie）近日幫囡囡舉行百日宴，《少婦聯盟》另外的三位成員也有到現場恭喜，包括陳凱琳、龔嘉欣和沈卓盈，期後《少婦聯盟》都一起在IG發布多張這個百日宴靚相。

《少婦聯盟》一眾成員。（IG：ghlchan）

現時Zoie正在居住於九龍塘帝景峰複式豪宅，早前在IG晒唯美照片時候，家中環境意外曝光，而這次百日宴舉辦，又將她的天台上的超大後花園曝光，因為Zoie將家中的天台布置成舉行百日宴的地方，令一眾網友驚訝原來Zoie住的地方除了家中環境豪華，沒有想到連一個天台都能舉辦百日宴，她在IG寫道：「將不可能 變成無限可能 在短短數天時間內打造出我心中那個夢幻小樂園 由整個design 擺設 candy corner 蛋糕都切合我的心意 還給予我們一家有個難忘美好的回憶」

其實Zoie一早已將這私人後花園曝光，晚光時候便是她在拍攝的YouTube影片中，教大家煲湯的，那時候影片中Zoie還介紹可以在家中後花園種菜自給自足，令人相當羨慕。值得一提的是現在Zoie居住的帝景峰複式戶絕少放盤，最小的單位約1580呎，最保守估計市值4500萬。

帝景峰 （賴車秋攝）

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