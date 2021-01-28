嚴淑明為出唱片搏到盡　性感非自願：我問可唔可以著返多啲衫

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-01-28 19:15

早年有「話題女王」之稱嘅嚴淑明，在台灣發展時曾以鏤空女晶衫現身金鐘獎，又試過全裸於街上影寫真，不過未知因為身材過好，所以嚴淑明曾遭質疑係變性人。

近年再次活躍於娛樂圈嘅佢，日前同敏之齊齊作客馬浚偉嘅《緣來自咖啡 2》，節目中，嚴淑明提到當年31歲先去台灣發展，由於年紀較大，所以遭遇過無數次拒絕，直到TVBS高層比機會佢影封面，隨即有經理人搵上門。「不過頭半年我都無嘢做，日日喺公司做接線生。有個老人家日日上嚟搵經理人傾偈，後來仲問我識唔識唱歌，想唔想錄音，原來佢係左宏元老師，捧紅過鄧麗君、鳳飛飛等人。」

嚴淑明喺台灣發展初期，住喺巫啟賢屋企，用一年多時間先搵到工作。（影片截圖）

嚴淑明表示試音後，雖然表現唔多理想，但左宏元決定為佢出碟，仲賣斷其經理人合約。「錄音時連譜都唔多識睇，真係好驚，但好順利。後來老師話要行性感，我問可唔可以著返多啲衫，佢話歌要認真做，但一定要性感。就係咁，我人生第一張白金唱片，之後亦帶嚟好多機會，但所有嘢嚟得好快，我係完全未ready，壓力大到食三個 飯盒都係咁瘦。」嚴淑明近年再戰歌壇，並在香港經營美容生意，早前更陷美容院糾紛。

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