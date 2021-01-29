雙祥見｜黎耀祥爆陳法拉熱到暈　同劇女演員半夜哭訴被雙面人狂鬧

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-01-29 17:44

阮兆祥同黎耀祥都經歷過不少冬天拍夏天戲嘅辛酸。(影片截圖)

阮兆祥、黎耀祥喺最新一集嘅《雙祥見》中，大談拍攝辛酸事，當中包括夏天拍冬天戲，冬天拍夏天戲，黎耀祥話指《義海豪情》時，其中一幕係講陳法拉因為病重，心願係返屋企。拍攝當時，由於係炎夏，但又要塑造法拉身子虛弱嘅感情，於是厚外套、冷帽同頸巾全部出動，而其他人都以冬裝上陣，睇返畫面都覺得熱。

《義海豪情》呢幕拍攝時，原來係夏天，而且30幾度。(影片截圖)

而阮兆祥就話自己試過在貴州拍攝時，喺零度嘅氣溫之下要拍夏天戲份，一講對白即被NG，原來係導演發現佢一開口就有白煙。「後來助導去買咗袋冰返嚟，叫我食咗佢。其實點解會噴煙，係因為我哋體內有暖氣，當接觸冷空氣時會形成煙霧，而當你含冰時，口腔溫度接近外面溫度，咪唔會有煙囉。」呢個方法，連視帝黎耀祥都係第一次聽，仲話非常無人性。

黎耀祥話圈中有唔少雙面人。(影片截圖)

節目中，二人又提到圈中「雙面人」，黎耀祥表示有所聽聞，卻沒親身感受過，反自爆曾經發生過一件很離奇的事，「喺拍某套古裝劇時，我同一對男女有好多場對手戲，有日收工12點幾，個女仔打電話嚟，講講下哭，話嗰個男演員喺同佢演完對手戲之後狂鬧佢！我話佢唔似咁激喎，雖然好多人都話佢鍾意教戲、又鍾意干涉人哋私事，現場指指點點好似導演。」雖然講到似層層，但黎耀祥都戴返頭盔表示「我聽聞」，又死都唔肯講到底男演員係邊位,只係透露當時係拍古裝劇，不過他亦謂圈中有不少「雙面人」。

阮兆祥直接被雙面人出賣。(影片截圖)

阮兆祥表示曾在外地拍攝時，收工宵夜時，同劇男演員突然將自己嘅家庭狀況如盤托出，祥仔當時認為大家第一次合作，好應該以心相交，於是與對方談及劇本某上問題，結果數日後，導演在飯局上突然提到「如果大家以後喺劇本上有問題，可以直接搵我，祥哥你OK?」令阮兆祥有感被出賣。

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