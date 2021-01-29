乘風破浪的姐姐2｜跳舞賣弄性感狂扭　張栢芝唔like：我想要吐

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-01-29 16:24

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》來到第二季依然大受歡迎，經過上一輪的個人評分戰之後，在最新一集中30位姐姐就要進行分組考核。沒想到天后容祖兒（Joey）帶領的《歸零》組竟然分數最低，評核官之一的著名經理人霍汶希（Mani）更完全毫不留情批評，一針見血的點評更令其中一位姐姐爆喊，相當嚇人。

容祖兒《歸零》組在小考時分數最低。（影片截圖）

上一輪分數最高的15位姐姐，在最新一集中她們將分成3人為5組，其中天后容祖兒就挑選了台灣女星陳妍希﹑內地歌手阿蘭加入團隊，她們將唱跳《歸零》。在進行小考之前，三位非常努力進行排練，可是進度不理想連Mani見到都忍不住火要點評，特別是針對阿蘭的表現：「我覺得你今天晚上不要睡了，你自己對自己的門檻這麼低嗎？還有教了你以後，你要自己去練習才有用的。阿蘭，現在不是證明給任何人看，而是你現在不是阿蘭一個人，你做得不好你就把她們都帶垮。」隨後阿蘭崩潰式爆喊，想不到Mani如此嚴厲。

Mani的點評完全毫不留情。（影片截圖）

阿蘭爆喊。（影片截圖）

隨後到正式的5組小考時，Joey《歸零》組表現最差分數亦最低，此刻Mani亦毫不留情點評Joey：「你放不開今天，可能你要擔心要兼顧旁邊你自己都搞不好，你要重新去調整你的管理方式，你跟你團隊的隊友怎麼有一個團結的團體心。」Joey當場顯得有些失落，更忍不住在鏡頭前落淚：「我做得不夠好，因為作為一個隊長，沒有做好自己的本分。」

容祖兒有些小不開心。（影片截圖）

另外，上一輪比較低分的15位姐姐亦進行分組，將在第一次公演中挑戰3人為5組的姐姐。在選擇唱跳歌曲時，張栢芝的表現非常好笑，原來不講不知她最不喜歡性感舞風：「我就不喜歡，最不喜歡這些舞蹈，很不張栢芝我想要吐，好作。」因為該舞曲叫《理所當然》，需要跳大量的性感舞蹈動作，特別是蘭花指的動作令張栢芝不停笑場，完全崩潰式沒辦法跳下去。

張栢芝原來最不喜歡跳性感風。（影片截圖）

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