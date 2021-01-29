早霸王｜女聽眾向相識十年女上司表白　森美唔睇好：都係晴天霹靂

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-01-29 18:00

女聽眾未試過同女仔拍拖,但有意向女同事表白。(影片截圖)

女聽眾Anna想向女上司表白，不過聽完佢嘅故事之後，森美就表示唔多樂觀，仲頻頻為Anna做定心理建設，之不過，呢個世界真係好多嘢難以預測......。

不過由於佢前年表白過，但女同事未有任何表示，所以大家都覺得唔樂觀。（影片截圖）

Anna表示由第一日加入公司時，已經被女上司所吸引，覺得對方十分靚，相處近十年時間，佢大讚對方十分照顧自己。「經濟上佢都好照顧，真係好好，同埋佢又叻，工事上亦幫我好多。」Anna又透露，前年與同事一齊去沙巴時，曾經向對方表白。「佢無抗拒亦無任何表示，之後大家繼續玩得好開心。而且過去一年，因為疫情關係，所以少咗見面，可能佢介意同事話我同佢一齊係貪佢錢，但其實佢二月會離職，所以我想要一個確實答案。」

女聽眾第一句就問「你肯唔肯接受我」，真係好直接！（影片截圖）

Anna又透露女同事之後都有同異性交往，但目前係單身。經過分析之後，森美認為女同事之所以少咗與Anna見面，好可能係被沙巴表白嚇親，仲認為今次表白唔多樂觀：「無論yes定no，相信都係晴天霹靂。」電話接通女同事Anita之後，一聽到森美話有人想表白時，佢已經笑晒咁問：「係未我同事打比我？點解會咁諗？佢成日都話好鍾意我。」雙方電話接通後，Anna第一句已經好直接咁話:「你肯唔肯接受我呀?」，Anita就繼續甜笑表示：「多謝晒你」咁即係點？Anna再接再厲表白多一次，得到Anita「肯」之後，再嚟多句「I love you」，姐姐的愛果然係難以估計。