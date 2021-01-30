岑麗香近照被指眼頭過窄好怪異　網友：成隻人形芝娃娃咁

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-01-30 12:02

索爆靚媽岑麗香。(IG：@heungheungeliza)

近年TVB花旦紛紛結婚生BB造成斷層，現年36歲嘅香香公主岑麗香，一向好有觀眾緣，憑甜美外貌一入行即成宅男女神。不過最近有網友指佢樣貌同入行時相距甚遠，眼距愈變愈窄，「對眼大到隨時跌出嚟好似ET」。

有網友指岑麗香雙眼變大眼距愈來愈窄。(IG：@heungheungeliza)

岑麗香2010年國際中華小姐參選時佳麗照片。(網上圖片)

香香2010年奪國際中華小姐冠軍入行，隨即備受力捧，2016年同圈外男友強強結婚後幕前工作漸減，19年產下囝囝Jacob後，至去年先回巢拍攝《BB來了》續集。甜美外貌加上有品味有眼光，每次現身都必定成為焦點，香香嘅結婚照及孕照一致被認為係近年圈中最靚，去年香香出席《港姐2020》決賽獲不少網民大讚佢比佳麗更明艷照人。

呢張相嘅岑麗影，網友指對眼大得驚人雙眼好似就痴埋。（影片截圖）

【香港小姐2020】岑麗香（香香）於《2020香港小姐競選決賽》成功搶走一眾目光。（陳順禎攝）

點擊睇香香近幾年靚相：

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不過有連登網友對比初入行嘅香香，指佢同依家樣貌相距甚遠，雙眼明顯愈來愈大，而且眼距變窄疑似曾動刀開眼頭，有網友直言「本身眼距都窄仲要開眼頭，兩隻眼就快痴埋」、「外星人咁款眼大面細」、「成隻人形芝娃娃咁」。

連登網友留言分析香香變化：