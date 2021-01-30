瑪姬再私人捐贈口罩走訪各區送暖　難忘隧道口斷手露宿伯伯

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-01-30 13:30

香港知名主持人瑪姬一向熱心公益，去年三月亦曾私人捐贈二千個口罩，令400位街坊受惠。近日瑪姬趁農曆新年前，再次私人捐贈六千個口罩，與中華關愛長者福利協進會於一日內走訪多區，派發物資予基層市民。

瑪姬與義工們探訪了梨木樹露宿婆婆、洪水橋寮屋區家庭、西灣河隧道口露宿伯伯以及柴灣劏房戶。歷時六小時的義工探訪，瑪姬表示最深刻的是深入洪水橋寮屋區接觸三十多戶家庭，雖然要推載滿物資嘅手推車經過崎嶇迂迴的路入去，「不過當你見到一家大細開門收到物資時嘅笑容，就乜嘢都抵返晒。」

瑪姬（左）行善不遺餘力。（資料圖片）

瑪姬（右）與義工們走訪多區派物資。

西灣河隧道口露宿伯伯的遭遇亦令瑪姬相當感慨，他被打斷手，更被偷假牙及食物，「我哋見伯伯無曬啲牙，隻手又無力，所以即刻去附近超級市場買過其他物資畀佢，希望今次唔好再畀人偷走啦！」

去年派發口罩之後，瑪姬發現因為疫情關係，即使想做義工服務亦會遇到不少困難，「由於限聚令嘅關係，避免人群聚集，我唔可以再擺街站派發物資。而至於上門派發，我聯絡過嘅義工組織就建議我等疫情稍緩比較安全，可惜疫情一波未平一波又起。無地區組織指引我邊啲家庭先係真正有需要嘅話，就算有心，都唔知從何入手。」

後來她在網上發現中華關愛長者福利協進會會定期探訪基層家庭，而且所收到的善款同物資不會扣除任何成本，100%轉交到受惠者手上，「原來所有義工都係土炮式自己揸車走勻咁多區落手落腳行善，係真正嘅出心出力出錢，我覺得非常有意義，所以主動聯絡佢哋嘅義工表示想一齊參與。」