李若彤分享下頜線秘密　瘦到皮包骨現樹根頸嚇親網民：太瘦好顯老

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-31 08:00

現年54歲的李若彤（Carman）當年憑住無綫（TVB）劇集《神鵰俠侶》中飾演小龍女一角而成為了大家心目中的女神。雖然她近年甚少參與劇集拍攝，但她多年來一直保養得宜，無論樣貌和身材都keep得好好，是圈中的凍齡美魔女。她還經常大方公開自己的護膚和Keep fit心得，讓大家可以跟她一起靚。

李若彤昔日的絕美小龍女造型。(抖音截圖)

日前Carman就拍片放上小紅書跟網民分享她的下頜線秘密，示範怎樣可以收緊下頜線令面形又小又V。真素顏出鏡的她完全無懼以真面目示人，而她的膚質亦超好，在鏡頭下依然是零毛孔零瑕疵。不過一眾網民的焦點卻落在她激瘦的臉和頸之上，指她的臉看來已瘦得似皮包骨似的，頸也是瘦到見到「樹根」。網民都紛紛留言關心她：「姑姑要吃多些啊」、「真的太瘦了」、「太瘦好顯老呀」、「臉上要有肉才好看」、「胖些才更美」。

點擊睇Carman瘦到皮包骨的樣：

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她17歲時學生相以及她穿校服的相，還有真素顏靚樣：

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點擊睇Carman教大家超簡單高速大量燃燒卡路里方法：

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點擊下圖重溫佢嘅舊相︰