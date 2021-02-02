Cammi謝芷蕙被追債80萬指遭抹黑　當事人S先生現身逐一反擊

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-02 03:30

陳冠希舊愛謝芷蕙（Cammi）最近被自稱前男友的S先生追討80萬元，Cammi反指男方求愛不遂，誣衊抹黑，又稱未曾借過錢及沒有與男方拍過拖，而親熱照全是醉後發生，對此毫無印象；反擊在對方禁錮下嚇親才過數6萬元給他，最後表示男方曾送她名牌禮物，惟其中手錶應是A貨，她已丟棄。

Cammi怒罵S先生是求愛不遂。（IG：cbbheree）

Cammi謝芷蕙遭疑似前度追債80萬 反指對方求愛不遂在抹黑

疑似為Cammi前度的S先生昨日（1/2）現身接受傳媒訪問，並逐一反擊Cammi言論。首先被指二人未拍過拖，醉後才發生親熱行為，兼已斷片全部忘記，S先生向傳媒發放了一條短片，片中只有他與Cammi兩人，並表示當日是他發現Cammi其他男人到廣州約會，事發後Cammi主動道歉並親吻他，期間完全沒有飲過酒，S先生反問：「唔係情侶點會主動去親熱呢？」

Cammi近年生活富貴。（IG：cbbheree）

對於Cammi自稱被禁錮，S先生回應指，當日Cammi與他會面談論和解內容，Cammi承諾會還他80萬元，隨後便向他過數6萬元，卻稱戶口餘額不足要向媽媽借錢。之後S先生向Cammi索取電話查看，拉扯期間更導致他受傷，「（之後）我都有去樓下同啲警察講，佢哋仲送咗我去醫院。」

最後談到假貨手錶，他無奈表示，有短訊證明自己是以正價接近27萬在錶行購買該手錶，「依家隻錶仲升緊值，佢亦都有戴隻表周圍去炫耀，點會喺A貨呢？」

點撃睇Cammi「不科學」身形和她的真身！