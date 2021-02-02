【燕雲台】竇驍鏡頭後活潑陽光　片場女星見到佢一定笑　

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-02-02 19:45

內地劇《燕雲台》由唐嫣、佘詩曼主演，男主角是竇驍，觀眾對他的認識，大多來自他是賭王女兒何超蓮的男友，劇中竇驍飾演的韓德讓，簡直是萬人迷，燕燕、李思更為他爭風吃醋，雖然觀眾覺得他演技顏值一般，相當呆滯，但原來鏡頭後他即時變成陽光帥哥，風趣幽默，經常逗得唐嫣和佘詩曼發出少女笑聲，甚至連服裝、化妝姐姐都喜愛他，名副其實識做人好過識做戲。

劇情講到李思被毒死，輪到竇驍演技大爆發。（影片截圖）

竇驍雖然是《燕雲台》男主角，但演出至今，外貌不及經超，演技又輸給譚凱，大部分時間都是木口木面，甚至有劇迷指他不懂演戲，而本週劇情講到德讓妻子李思被毒死，竇驍終於有機會演技大爆發，表演深情喊戲，能否成為繼佘詩曼後另一部喊戲教科書，就要睇過先知啦。

竇驍未必好靚仔，但帶給女性很多歡樂。（影片截圖）

下圖有鏡頭後的竇驍：

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不過講到竇驍跟超蓮的戀情，卻令很多人又羨又妒，想知他如何能俘虜超蓮。其實幕後的竇驍一點也不古板，非常之活潑陽光，不時跟劇組演員及工作人員開玩笑，逗得佘詩曼和唐嫣笑到見牙唔見眼，而且他性格完全無架子，話晒是第一男主角，但當有攝影師拍攝花絮時，他竟幫忙充當人肉腳架，相信不是任何明星有此品格，他能夠成功追求超蓮，不止是高大靚仔如此簡單。

下圖有竇驍和超蓮甜蜜日常：

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同場加映何家最美千金超蓮靚相：